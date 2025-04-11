Як Сі Цзіньпін ставиться до тарифів Трампа

Вперше публічно прокоментував торгівельну війну Сі Цзіньпін під час зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесу в Пекіні, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Сі Цзіньпін Президент Китаю У торгівельній війні немає переможців, і діяти проти світу призведе лише до самоізоляції. Понад 70 років розвиток Китаю спирався на самозабезпечення та наполегливу працю – ніколи не на подачки від інших, і він не боїться жодного несправедливого придушення.

Сі Цзіньпін додав, що незалежно від змін зовнішнього середовища, Китай однаково залишиться впевненим та "зосередженим на управлінні своїми справами".

Як Китай планує боротися з митами Трампа

Як повідомляє Reuters, Китай та ЄС обмінялися своїми думками, відносно посилення економічної і торгівельної співпраці. Ці дії можуть стати відповіддю на тарифи Трампа.

Під час відеодзвінка у вівторок міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао обговорив з європейським комісаром з питань торгівлі та економічної безпеки Марошем Шефчовичем відновлення переговорів щодо торгових послаблень і негайне проведення переговорів щодо цінових зобов’язань на електромобілі, йдеться в заяві китайського міністерства,

– повідомляє Reuters.

Ця розмова відбулася незадовго до того, як набрали чинності додаткові мита США проти Китаю