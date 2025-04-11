Как Си Цзиньпин относится к тарифам Трампа

Впервые публично прокомментировал торговую войну Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесу в Пекине, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Си Цзиньпин Президент Китая В торговой войне нет победителей, и действовать против мира приведет лишь к самоизоляции. Более 70 лет развитие Китая опиралось на самообеспечение и упорный труд – никогда не на подачки от других, и он не боится никакого несправедливого подавления.

Си Цзиньпин добавил, что независимо от изменений внешней среды, Китай все равно останется уверенным и "сосредоточенным на управлении своими делами".

Как Китай планирует бороться с пошлинами Трампа

Как сообщает Reuters, Китай и ЕС обменялись своими мнениями, относительно усиления экономического и торгового сотрудничества. Эти действия могут стать ответом на тарифы Трампа.

Во время видеозвонка во вторник министр торговли Китая Ван Вэньтао обсудил с европейским комиссаром по вопросам торговли и экономической безопасности Марошем Шефчовичем возобновление переговоров по торговым послаблениям и немедленное проведение переговоров по ценовым обязательствам на электромобили, говорится в заявлении китайского министерства,

– сообщает Reuters.

Этот разговор состоялся незадолго до того, как вступили в силу дополнительные пошлины США против Китая