В среду, 9 апреля, должны были начать действовать новые тарифы, объявленные самим Трампом 2 апреля. Но Трамп написал, что приостанавливает действие пошлин на 90 дней. Журналисты попросили объяснить такое решение.

Смотрите также Маск против Трампа: почему в США начались масштабные протесты и как тарифы бьют по карману миллиардера

Почему Трамп поставил пошлины на паузу

На вопрос о том, можно ли ему доверять после такой резкой смены, Трамп ответил, что следует быть гибким.

"Надо иметь гибкость. Можно сказать: "Вот стена, и я ее пробью. Пройду сквозь нее во что бы то ни стало". Но иногда так не получится. И тогда надо быть готовым обойти стену – снизу, сверху, сбоку. Эти ребята (его команда, – 24 Канал) лучше всех это понимают. Не всегда можно просто взять и пробить", – сказал он.

Также Трамп заявил, что учел реакцию людей относительно пошлин, которые "начали перегибать палку, визжать и опасаться". Но все равно не жалеет о решении, которое обрушило фондовые рынки.

Я просто увидел, что люди начали немного нервничать, паниковать – кто-то радовался слишком рано, кто-то уже боялся, будто все пропало. Слишком много суеты, эмоций. А у нас впереди большое дело. Ни один другой президент не сделал бы того, что сделал я. Если бы я этого не сделал, страна просто не смогла бы существовать дальше – она была бы нежизнеспособной. Поэтому я действительно считаю за честь, что сделал это. И знаете что – я не жалею,

– заявил президент США.

По его мнению, более 75 стран хотят вести переговоры с США насчет пошлин. А по словам министра финансов Скотта Бессента, Трамп создал сильный рычаг влияния, поэтому лидер США якобы продумал этот сценарий заранее.