У середу, 9 квітня, мали почати діяти нові тарифи, оголошені самим Трампом 2 квітня. Але Трамп написав, що призупиняє дію мит на 90 днів. Журналісти попросили пояснити таке рішення.

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Чому Трамп поставив мита на паузу

За запитання про те, чи можна йому довіряти після такої різкої зміни, Трамп відповів, що слід бути гнучким.

"Треба мати гнучкість. Можна сказати: "Ось стіна, і я її проб'ю. Пройду крізь неї будь-що". Але іноді так не вийде. І тоді треба бути готовим обійти стіну – знизу, зверху, збоку. Ці хлопці (його команда, – 24 Канал) краще за всіх це розуміють. Не завжди можна просто взяти й пробити", – сказав він.

Також Трамп заявив, що зважив на реакцію людей щодо мит, які "почали перегинати палицю, верещати і побоюватися". Але все одно не шкодує про рішення, яке обвалило фондові ринки.

Я просто побачив, що люди почали трохи нервувати, панікувати – хтось радів занадто рано, хтось вже боявся, ніби все пропало. Занадто багато метушні, емоцій. А в нас попереду велика справа. Жоден інший президент не зробив би того, що зробив я. Якби я цього не зробив, країна просто не змогла б існувати далі – вона була би нежиттєздатною. Тож я справді вважаю за честь, що зробив це. І знаєте що – я не шкодую,

– заявив президент США.

На його думку, понад 75 країн хочуть вести переговори зі США щодо мит. А за словами міністра фінансів Скотта Бессента, Трамп створив сильний важіль упливу, тож лідер США нібито продумав цей сценарій заздалегідь.