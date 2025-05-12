О чем договорились США и Китай

Правительства США и Китая решили заключить торговое соглашение на 90 дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Белого дома.

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Как сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир, соглашение с Китаем поможет решить проблему торгового дефицита между странами в размере 1,2 триллиона долларов. Поэтому после двухдневных переговоров в Женеве представители обеих сторон решили до 14 мая принять следующие меры:

США изменят применение дополнительной ставки пошлины на товары Китая (включая товары Специального административного района Гонконг и Специального административного района Макао), путем приостановления действия 24 процентных пунктов этой ставки на начальный период в 90 дней;

Китай соответствующим образом изменит применение дополнительной ставки пошлины на товары США, приостановив 24 процентных пункта этой ставки на начальный период в 90 дней.

После выполнения условий стороны продолжат обсуждение экономических и торговых отношений и проведут следующую встречу.

Как пострадали производители Китая из-за тарифов Трампа

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в 2025 году розничная инфляция в Китае будет на нулевом уровне (по сравнению с +0,2% в 2024-м), а оптовые цены снизятся еще на 1,6% после падения на 2,2% в прошлом году.

На фоне падения американских заказов власти Китая активизируют усилия по перенаправлению товаров на внутренний рынок – от местных программ поддержки до создания новых каналов продажи продукции, которая ранее предназначалась для экспорта в США.

Сокращение прибыльности вынуждает часть китайских производителей либо сворачивать деятельность, либо работать себе в убыток, лишь бы не останавливать производство.

Это уже создает риски для занятости: по оценкам Шаня из Goldman Sachs, более 16 миллионов человек (более 2% всей рабочей силы Китая) задействованы в производстве товаров, ориентированных на американский рынок.