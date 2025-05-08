Что известно об этой сделке

Вероятно, это соглашение будет заключаться именно с Великобританией, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Завтра утром в 10:00 в Овальном кабинете состоится большая пресс-конференция по большой торговой сделке с представителями большой и очень уважаемой страны. Первое из многих!

Такое соглашение будет заключаться впервые с момента внедрения Трампом жестких тарифов. Это очень хороший знак. Ведь Великобритания и США давно стремятся к более тесному экономическому сотрудничеству.

В то же время нужно заметить, что детали этого соглашения еще не известны. Также не ясно точно будет ли подписан этот договор.

Администрация Трампа приближается к заключению соглашений с Индией и Израилем, а также продолжает переговоры с Южной Кореей, Японией, Вьетнамом и другими странами. Однако Трамп снова продемонстрировал свой непредсказуемый подход к экономической политике во вторник, приуменьшив перспективу торговых соглашений, заявив, что другие страны нуждаются в таких соглашениях больше, чем США,

– отмечает NYT.

Напомним! Глобальный тариф от США для Великобритании – 10%. Также не стоит забывать и о пошлине 25% на избранные позиции. Речь идет, в частности, об алюминии, импортной стали и автомобилях.