Какие прогнозы для китайской экономики

Риск дефляции усиливает еще и то, что потребительская активность остается слабой, а производственные мощности – избыточными, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в 2025 году розничная инфляция в Китае будет на нулевом уровне (по сравнению с +0,2% в 2024-м), а оптовые цены снизятся еще на 1,6% после падения на 2,2% в прошлом году.

На фоне падения американских заказов власти Китая активизируют усилия по перенаправлению товаров на внутренний рынок – от местных программ поддержки до создания новых каналов продажи продукции, которая ранее предназначалась для экспорта в США.

Обратите внимание! Несмотря на масштабные скидки, как у JD.com, продажи приносят минимальный доход, а предприятия сталкиваются с задержками оплат и ростом возвратов, что лишь усугубляет экономическое давление.

Как пострадали производители

Сокращение прибыльности вынуждает часть китайских производителей либо сворачивать деятельность, или работать себе в убыток, лишь бы не останавливать производство.

Это уже создает риски для занятости: по оценкам Шаня из Goldman Sachs, более 16 миллионов человек (более 2% всей рабочей силы Китая) задействованы в производстве товаров, ориентированных на американский рынок.

Заметьте! Несмотря на призывы активизировать поддержку экономики, аналитики прогнозируют, что китайские власти не будут спешить с масштабными фискальными стимулами.