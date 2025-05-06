Які прогнози для китайської економіки

Ризик дефляції посилює ще й те, що споживча активність залишається слабкою, а виробничі потужності – надлишковими, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що у 2025 році роздрібна інфляція в Китаї буде на нульовому рівні (порівняно з +0,2% у 2024-му), а оптові ціни знизяться ще на 1,6% після падіння на 2,2% минулого року.

На тлі падіння американських замовлень влада Китаю активізує зусилля з перенаправлення товарів на внутрішній ринок – від місцевих програм підтримки до створення нових каналів продажу продукції, яка раніше призначалася для експорту в США.

Зауважте! Попри масштабні знижки, як у JD.com, продажі приносять мінімальний дохід, а підприємства стикаються з затримками оплат і зростанням повернень, що лише поглиблює економічний тиск.

Як постраждали виробники

Скорочення прибутковості змушує частину китайських виробників або згортати діяльність, або працювати собі в збиток, лише б не зупиняти виробництво.

Це вже створює ризики для зайнятості: за оцінками Шаня з Goldman Sachs, понад 16 мільйонів людей (понад 2% всієї робочої сили Китаю) залучені у виробництві товарів, орієнтованих на американський ринок.

Зауважте! Попри заклики активізувати підтримку економіки, аналітики прогнозують, що китайська влада не поспішатиме з масштабними фіскальними стимулами.