Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на посилаючись на керівника Тихоокеанського командування армії США, генерала Рональда Кларк, передає 24 Канал.

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Що відбувається між Китаєм та США

За словами американського генерала, дії Китаю зближують США та їхніх союзників "швидше, ніж будь-коли".

Зазначається, що Китай під керівництвом Сі Цзіньпіна проводить масштабне переозброєння: будує кораблі, виробляє ракети і ядерні боєголовки з небаченою швидкістю. Ця трансформація перетворила країну на найнебезпечнішого суперника США.

Наявність серйозного супротивника, який потенційно готується до конфлікту, змушує нас зміцнювати наші відносини та діяти швидше... Дещо з того, що роблять наші супротивники, часом позбавляє нас слів,

– наголосив він.

Видання пише, що американські солдати "ризикують запізнитися", поки Китай навпаки є близьким "до місця подій. На думку Кларка, це можна нівелювати вже зараз шляхом військових навчань та інших заходів у регіоні задля зміцнення співпраці зі США.

Наприклад, згідно з оприлюдненою інформацією, зараз проходять вчення Balikatan 25 у Південно-Китайському морі, у яких беруть участь військовослужбовці США, Філіппін та Австралії. Вочевидь одним із маневрів стало відображення морського вторгнення.

За даними The Wall Street Journal, війська розташувалися в окопах вздовж берегової лінії, атакували передбачуваного противника за допомогою високоточних ракет, зенітної зброї, переносних ракетних комплексів, гвинтівок і кулеметів.

Усе вищезгадане, за словами журналістів, відбувалося під прикриттям патрульного літака Р-8А Poseidon і безпілотників MQ-9 Reaper, фінальним акордом стала ракетна система HIMARS, яка випустила шість навчальних ракет по цілях у воді.

У виданні припускають, що у разі збройного конфлікту ці підрозділи атакуватимуть цілі у Китаї із суходолу, збиратимуть цінну інформацію про зону бойових дій та створюватимуть можливості для маневру американських ВПС та ВМС.

Найбільш імовірним осередком конфліктом назвали Південно-Китайське море та Тайвань. До слова, на тлі загострення чинної торгівельної війни Китай нещодавно публічно звернувся до Трампа. Країна не має наміру поступатися під тиском.