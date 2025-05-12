У такому разі Владімір Путін може переглянути свою позицію. Проте, як припустив у розмові з 24 Каналом публіцист та експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, не раніше ніж через кілька місяців.

Важливо Шанс на мир чи обман Путіна: усе про заяви Росії та України про переговори й реакцію світу

Що може змінити погляд Путіна на необхідність перемовин

Богданов вважає, що всі розмови про перемовини зараз – це спроба змінити логіку подій. Росія не хоче перемовин, а хоче спочатку припинення вогню – і тільки потім переговори. Втім, перемовини можуть тривати скільки завгодно, без результату.

Україна, Європа та США мають інший підхід: спочатку припинення вогню як гарантія серйозності намірів. Якщо Росія не виконує цю умову, це означає, що вона не має наміру домовлятися.

На сьогодні ситуація виглядає так, ніби сторони змагаються у "грі" – хто зможе переконливіше звинуватити іншу сторону у зриві мирного процесу. Росія намагається зробити все, щоб винними були Україна та Європа.

Поки Путін вважає, що може продовжувати війну, він це робитиме. Завдання України та її союзників – зробити це в якомога найгірших для нього умовах,

– наголосив Юрій Богданов.

Якщо європейські партнери справді залишаться послідовними після своїх гучних заяв, наступним кроком мають стати серйозні санкції проти Росії та розширення постачання зброї Україні, навіть на умовах продажу. Це може змінити погляд Путіна на необхідність перемовин. Але поки таких кроків немає, сподіватися на це – занадто оптимістично.

Публіцист підкреслив, що хотів би якнайшвидшого і справедливого завершення війни для України, але необхідно бути реалістами. Путін наразі не демонструє бажання вести чесні перемовини.

Коли Росія може бути готовою до реальних переговорів

Росія недарма готувалася до літньої кампанії. Весною вона не досягла жодних результатів, і зараз намагається покращити свої позиції перед можливими перемовинами восени. У Росії накопичуються проблеми – військові, технічні, економічні.

Проте слід зберігати обережність: Росія готується до великих наступальних дій влітку. Про це кажуть і українські військові, і західні аналітики.

Це означає, що говорити про мир найближчим часом – зарано,

– зазначив Богданов.

Усі плани – військові, економічні, особисті – мають будуватися з розрахунком на те, що війна не завершиться найближчими 3 – 6 місяцями.

Прогноз Юрія Богданова залишається стабільним: реальні перемовини можливі не раніше осені або навіть зими. Не досягнувши серйозних результатів, Росія може проявити інтерес до переговорів або "замороження конфлікту".

Оптимізм Богданова лише в одному: у довгостроковій перспективі Україна обов'язково переможе. Але це точно не станеться завтра.