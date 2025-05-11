Український лідер підкреслив, що повне й безумовне припинення вогню має бути тривалим, щоб дати необхідну основу дипломатії та значно наблизити мир, передає 24 Канал.

Дивіться також Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, – Зеленський

"Побачимо реакцію партнерів"

Зеленський наголосив, що Україна очікує на "ясну відповідь від Росії" щодо 30-денного перемир'я.

Також він нагадав, що партнери неодноразово висловлювали готовність посилювати санкції проти Москви, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Президент натякнув, що у майбутньому стане зрозуміло, чи справді це так.

Крім того, він відреагував на пропозицію Путіна провести прямі перемовини у Стамбулі 15 травня. Зеленський погодився особисто приїхати до Туреччини. Там він чекатиме на російського диктатора.

І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина. Президент Трамп підтримав. Усі лідери підтримують,

– зазначив політик.

Зеленський розповів, що сьогодні провів розмови із президентом Франції та Фінляндії. Він подякував їм за підтримку.

Також він назвав продуктивною зустріч "коаліції рішучих" у Києві 10 травня.

Я вдячний усім лідерам, усім країнам, з якими говорили щодо безпеки й дипломатії, щодо припинення вогню: 30 країн, Євросоюз і НАТО. Ми готуємо хороші рішення на підтримку України, на підтримку наших людей,

– підсумував Зеленський.