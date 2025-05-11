До цього Україна разом із "коаліцією рішучих" пропонувала Путіну розпочати повне припинення вогню на фронті на 30 днів, однак Росія на це не погодилася. Що відомо про заяву Путіна щодо переговорів, як на це відреагував Зеленський, Ердоган та інші світові лідери – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми "30-денне перемир'я": що відомо про домовленості США з Україною та Росією

Що заявили у Росії про прямі переговори з Україною

Російський президент Владімір Путін під час нічної пресконференції для журналістів 11 травня заявив, що пропонує Україні "без попередніх умов" відновити прямі переговори. І навіть назвав місце та дату – 15 травня у Стамбулі, Туреччина.

При цьому Путін сказав, що не виключено, що під час переговорів вдасться домовитися про нове перемир'я, а також що тепер "м'яч на боці України".

Пізніше прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков пояснив, що мирне рішення щодо війни в Україні можна знайти лише "в ході нинішніх, серйозних переговорів". Посадовець заявив, що готовність до цих переговорів була нібито показана та продемонстрована президентом Росії.

Тим часом помічник російського диктатора Юрій Ушаков зазначив, що російська сторона готова почати переговори з самого ранку. Водночас хто очолить російську делегацію – повідомлять найближчим часом.

Ушаков також каже, що "треба поїхати та почати переговорювати", і, на його думку, це "достатньо просто, якщо люди цього хочуть, звісно". Також, за словами посадовця, переговори мають відбуватися з урахуванням результатів "перерваних у 2022 році" Стамбульських переговорів і ситуації "на землі".

Як відповіли на слова Путіна в Україні

Український лідер Володимир Зеленський, реагуючи на слова Владіміра Путіна про переговори, сказав, що це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Президент зазначив, що усі у світі вже дуже давно цього очікували.

Глава держави підкреслив, що найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню. За словами Зеленського, немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день.

Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи від завтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись,

– підсумував він.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на слова Путіна заявив, що спочатку повинне бути припинення вогню на 30 днів, потім "все інше". Глава ОП підкреслив, що саме припинення вогню – це перший крок до завершення війни.

Глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко на заяви російського диктатора зазначив, що з виступу глави Кремля стало зрозуміло, що Путін обрав війну і відмовився від її завершення заради літнього наступу.

Пізніше він додав, що Росія має погодитися на повне припинення вогню, чого намагається зараз уникати.

Яка реакція світу на слова Путіна та Зеленського

Сполучені Штати

Дональд Трамп після телефонної розмови з Зеленським та заяви Путіна заявив про потенційно великий день для Росії та України.

Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ,

– написав Дональд Трамп.

Також зазначив, що буде продовжувати працювати з обома сторонами, аби переконатися, що це станеться. Водночас наголосив, що Сполучені Штати хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі.

"Попереду великий тиждень!" – підкреслив президент США.

Окремо спецпредставник США з питань України Кіт Келлог написав, що спочатку має бути безумовне 30-денне припинення вогню, і під час нього можна переходити до всеохопних мирних переговорів. Але не навпаки.

Туреччина

В Офісі Реджепа Таїпа Ердогана заявили, що під час телефонної розмови з Еммануелем Макроном турецький очільник зазначив, що на шляху до припинення війни між Україною та Росією досягнуто історичного поворотного моменту, тож цією можливістю слід скористатися.

Окрім того, в Ердогана заявили, що Туреччина готова зробити все можливе, включно з проведенням переговорів Росії та України, для забезпечення припинення вогню та тривалого миру.

"Наш Президент заявив про важливість продовження співпраці у делікатно реалізованих процесах початку постійних мирних переговорів між Україною та Росією та відновлення України", – резюмували в офісі президента Туреччини.

Франція

Президент Франції Макрон назвав пропозицію Путіна відновити прямі переговори Москви та Києва "першим кроком, але недостатнім".

Безумовне припинення вогню не передує переговорам. Путін шукає вихід, але хоче виграти час,

– сказав він журналістам у польському Перемишлі на шляху з Києва додому.

Згодом Еммануель Макрон на своїй сторінці у соцмережі Х написав, що "не може бути переговорів, поки говорить зброя".

Зокрема, президент Франції нагадав, що 10 травня у Києві та разом із президентом США Дональдом Трампом була вироблена чітка пропозиція та ультиматум до Росії – безумовне 30-денне припинення вогню, що починається з понеділка 12 травня.

"Президент Зеленський взяв на себе зобов'язання, не ставлячи жодних умов. Тепер ми очікуємо такої ж чіткої відповіді від Росії. Не може бути переговорів, поки говорить зброя. Не може бути діалогу, якщо водночас бомбардують мирних жителів. Зараз потрібне припинення вогню, щоб могли розпочатися переговори. Заради миру", – зауважив Макрон.

Польща

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х написав, що світу потрібне негайне та безумовне припинення вогню.

У відповідь на наш заклик росіяни запропонували розпочати мирні переговори 15 травня. Однак світ чекає на одностайне рішення про негайне та безумовне припинення вогню. Україна готова. Більше жодних жертв!

– заявив Туск.

Німеччина

Пропозицію Владіміра Путіна провести мирні переговори без перемир'я також прокоментував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Як президент Франції Емманюель Макрон і український лідер Володимир Зеленський, він назвав слова Путіна "хорошим знаком", але зазначив, що це "далеко від необхідного".

"Ми очікуємо, що Москва погодиться на перемир'я, яке забезпечить справжні переговори. Спочатку має затихнути зброя, а потім можуть початися дискусії", – сказав Мерц.