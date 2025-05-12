Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 5 по 11 травня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Цікаво Найбільша реформа під час війни: як ЗСУ та НГУ переходять на корпуси та чи спрацює ця система

Динаміка боїв на фронті

Минулого тижня на фронті відбулося 1 272 російські штурми, що дещо менше, ніж попереднього тижня. Загалом минулого тижня спостерігався спад ворожої активності: якщо 5 травня росіяни 200 разів атакували позиції Сил оборони, то 11 травня – 155 разів. Проте чи не найбільше атак відбулося у період так званого перемир'я, яке росіяни оголосили на честь 9 травня.

На напрямках ситуація наступна:

Покровський напрямок – 482 штурми;

Новопавлівський напрямок – 164 штурми;

Лиманський напрямок – 153 штурми;

Курський напрямок – 119 штурмів;

Торецький напрямок – 69 штурмів;

Краматорський напрямок – 48 штурмів;

Оріхівський напрямок – 42 штурми;

Харківський напрямок – 39 штурмів;

Сіверський напрямок – 26 штурмів;

Куп'янський напрямок – 26 штурмів;

Гуляйпільський напрямок – 23 штурми;

Придніпровський напрямок – 17 штурмів.

Минулого тижня лінія фронту не змінилася на Курському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках поговоримо далі.

Контратака Сил оборони на Харківщині

Лінія зіткнення на Харківському напрямку тривалий час залишалася без змін, однак минулого тижня Силам оборони вдалося успішно здійснити операцію, котра тривала понад 4 місяці – росіян вибили з лісового масиву північніше села Липці.

Бійцям 13-ї бригади НГУ "Хартія" та 92-ї окремої штурмової бригади вдалося звільнити понад 200 гектарів лісу. При цьому росіяни втратили вбитими та пораненими понад 1 500 осіб, а ще 200 одиниць озброєння і 175 одиниць техніки.





Ситуація на Харківському напрямку / Карта DeepStateMAP

До слова, у суботу минув рік від початку наступу росіян на півночі Харківщини. План ворога з наступом на Харків провалився. Однак ворог фактично знищив місто Вовчанськ, у якому досі тривають запеклі бої. Попри все битва за місто триває 367 днів.

Просування росіян на Куп'янському напрямку

Водночас російські війська продовжують атакувати північніше Куп'янська і минулого тижня змогли просунутися в районі села Кам'янка. Натомість біля самого Куп'янська чи південніше всі спроби росіян просунутися зазнають краху.





Ситуація північніше Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Просування ворога на Луганщині

Минулого тижня ворог мав просування у Луганській області на Лиманському та Сіверському напрямках. Росіяни все ще прагнуть повної окупації області.

На Лиманському напрямку ворожі війська просунулися біля села Макіївка у напрямку Греківки.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Водночас на Сіверському напрямку росіяни все ще атакують район села Білогорівка – останнього на цій ділянці населеного пункту Луганщини.





Ситуація на Сіверському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни прориваються на Торецькому напрямку

Особливо складна ситуація зараз на Торецькому напрямку. У самому Торецьку тривають бої, проте лінія зіткнення там не змінилася.

Однак в районі шляхів на Костянтинівку росіяни докладають значних зусиль для просувань. Росіяни прорвалися в Новооленівку, Нову Полтавку та Леонідівку. Ворог зосереджує зусилля на тому, щоб просуватися трасами до Костянтинівки.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

ЗСУ відбивають позиції під Покровськом

На Покровському напрямку ситуація вкрай складна через величезну кількість сил і засобів, які росіяни зосередили там. Однак навіть попри це ворогу не вдалося наблизитися до околиць Покровська. Ба більше, Силам оборони вдалося відкинути росіян з позицій у Лисівці.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також ворожі війська просунулися в Успенівці та здійснили прорив у Котлярівку. Так відстань до адмінмежі Донеччини зменшилася до 3 кілометрів.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Новопавлівському напрямку

Неабияк загострилася ситуація на Новопавлівському напрямку. Ворог збільшив кількість атак і штурмує майже на всій ділянці фронту.

Російські війська просунулися північніше Андріївки, з Роздольного та Розливу просунулися під село Багатир.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Крім того, загарбники пішли в атаку в районі Новосілки. Російським військам вдалося просунутися в самій Новосілці та північніше Новодарівки Запорізької області у напрямку Новополя.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни відмовляються від припинення вогню, хоч і намагається замилювати очі світові так званими перемир'ями, яких сама і не дотримується.

Однак єдиною надією для нас і єдиною гарантією безпеки для України зараз є наша армія. І наше військо щодня потребує підтримки, а зараз – особливо. Тому ми повинні робити все для того, аби підтримувати наших захисників. Найпростіший спосіб підтримати армію просто зараз – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.