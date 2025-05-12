О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 5 по 11 мая 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боев на фронте

На прошлой неделе на фронте произошло 1 272 российских штурма, что несколько меньше, чем на предыдущей неделе. В целом на прошлой неделе наблюдался спад вражеской активности: если 5 мая россияне 200 раз атаковали позиции Сил обороны, то 11 мая – 155 раз. Однако больше всего атак произошло в период так называемого перемирия, которое россияне объявили в честь 9 мая.

На направлениях ситуация следующая:

Покровское направление – 482 штурма;

Новопавловское направление – 164 штурма;

Лиманское направление – 153 штурма;

Курское направление – 119 штурмов;

Торецкое направление – 69 штурмов;

Краматорское направление – 48 штурмов;

Ореховское направление – 42 штурма;

Харьковское направление – 39 штурмов;

Северское направление – 26 штурмов;

Купянское направление – 26 штурмов;

Гуляйпольское направление – 23 штурма;

Приднепровское направление – 17 штурмов.

На прошлой неделе линия фронта не изменилась на Курском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках поговорим далее.

Контратака Сил обороны на Харьковщине

Линия соприкосновения на Харьковском направлении длительное время оставалась без изменений, однако на прошлой неделе Силам обороны удалось успешно осуществить операцию, которая длилась более 4 месяцев – россиян выбили из лесного массива севернее села Липцы.

Бойцам 13-й бригады НГУ "Хартия" и 92-й отдельной штурмовой бригады удалось освободить более 200 гектаров леса. При этом россияне потеряли убитыми и ранеными более 1 500 человек, а еще 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.





Ситуация на Харьковском направлении / Карта DeepStateMAP

К слову, в субботу прошел год с начала наступления россиян на севере Харьковщины. План врага с наступлением на Харьков провалился. Однако враг фактически уничтожил город Волчанск, в котором до сих пор продолжаются ожесточенные бои. Несмотря на все битва за город продолжается 367 дней.

Продвижение россиян на Купянском направлении

В то же время российские войска продолжают атаковать севернее Купянска и на прошлой неделе смогли продвинуться в районе села Каменка. Зато у самого Купянска или южнее все попытки россиян продвинуться терпят крах.





Ситуация севернее Купянска / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага на Луганщине

На прошлой неделе враг имел продвижение в Луганской области на Лиманском и Северском направлениях. Россияне все еще стремятся к полной оккупации области.

На Лиманском направлении вражеские войска продвинулись возле села Макеевка в направлении Грековки.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время на Северском направлении россияне все еще атакуют район села Белогоровка – последнего на этом участке населенного пункта Луганщины.





Ситуация на Северском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне прорываются на Торецком направлении

Особенно сложная ситуация сейчас на Торецком направлении. В самом Торецке продолжаются бои, однако линия соприкосновения там не изменилась.

Однако в районе путей на Константиновку россияне прилагают значительные усилия для продвижений. Россияне прорвались в Новооленовку, Новую Полтавку и Леонидовку. Враг сосредотачивает усилия на том, чтобы продвигаться по трассам к Константиновке.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

ВСУ отбивают позиции под Покровском

На Покровском направлении ситуация крайне сложная из-за огромного количества сил и средств, которые россияне сосредоточили там. Однако даже несмотря на это врагу не удалось приблизиться к окраинам Покровска. Более того, Силам обороны удалось отбросить россиян с позиций в Лысовке.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Также вражеские войска продвинулись в Успеновке и совершили прорыв в Котляровку. Таким образом расстояние до админграницы Донецкой области уменьшилось до 3 километров.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Новопавловском направлении

Значительно обострилась ситуация на Новопавловском направлении. Враг увеличил количество атак и штурмует почти на всем участке фронта.

Российские войска продвинулись севернее Андреевки, из Раздольного и Разлива продвинулись под село Богатырь.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Кроме того, захватчики пошли в атаку в районе Новоселки. Российским войскам удалось продвинуться в самой Новоселке и севернее Новодаровки Запорожской области в направлении Новополя.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне отказываются от прекращения огня, хоть и пытается замыливать глаза миру так называемыми перемириями, которых сама и не придерживается.

Однако единственной надеждой для нас и единственной гарантией безопасности для Украины сейчас является наша армия. И наше войско ежедневно нуждается в поддержке, а сейчас – особенно. Поэтому мы должны делать все для того, чтобы поддерживать наших защитников. Самый простой способ поддержать армию прямо сейчас – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.