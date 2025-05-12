О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 5 по 11 мая 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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На прошлой неделе на фронте произошло 1 272 российских штурма, что несколько меньше, чем на предыдущей неделе. В целом на прошлой неделе наблюдался спад вражеской активности: если 5 мая россияне 200 раз атаковали позиции Сил обороны, то 11 мая – 155 раз. Однако больше всего атак произошло в период так называемого перемирия, которое россияне объявили в честь 9 мая.

На направлениях ситуация следующая:

  • Покровское направление – 482 штурма;
  • Новопавловское направление – 164 штурма;
  • Лиманское направление – 153 штурма;
  • Курское направление – 119 штурмов;
  • Торецкое направление – 69 штурмов;
  • Краматорское направление – 48 штурмов;
  • Ореховское направление – 42 штурма;
  • Харьковское направление – 39 штурмов;
  • Северское направление – 26 штурмов;
  • Купянское направление – 26 штурмов;
  • Гуляйпольское направление – 23 штурма;
  • Приднепровское направление – 17 штурмов.

На прошлой неделе линия фронта не изменилась на Курском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках поговорим далее.

Линия соприкосновения на Харьковском направлении длительное время оставалась без изменений, однако на прошлой неделе Силам обороны удалось успешно осуществить операцию, которая длилась более 4 месяцев – россиян выбили из лесного массива севернее села Липцы.

Бойцам 13-й бригады НГУ "Хартия" и 92-й отдельной штурмовой бригады удалось освободить более 200 гектаров леса. При этом россияне потеряли убитыми и ранеными более 1 500 человек, а еще 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.

Харьковское направление

Ситуация на Харьковском направлении / Карта DeepStateMAP

К слову, в субботу прошел год с начала наступления россиян на севере Харьковщины. План врага с наступлением на Харьков провалился. Однако враг фактически уничтожил город Волчанск, в котором до сих пор продолжаются ожесточенные бои. Несмотря на все битва за город продолжается 367 дней.

В то же время российские войска продолжают атаковать севернее Купянска и на прошлой неделе смогли продвинуться в районе села Каменка. Зато у самого Купянска или южнее все попытки россиян продвинуться терпят крах.

Купянское направление
Купянское направление
Ситуация севернее Купянска / Карта DeepStateMAP

На прошлой неделе враг имел продвижение в Луганской области на Лиманском и Северском направлениях. Россияне все еще стремятся к полной оккупации области.

На Лиманском направлении вражеские войска продвинулись возле села Макеевка в направлении Грековки.

Лиманское направление

Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время на Северском направлении россияне все еще атакуют район села Белогоровка – последнего на этом участке населенного пункта Луганщины.


Северское направление
Ситуация на Северском направлении / Карта DeepStateMAP

Особенно сложная ситуация сейчас на Торецком направлении. В самом Торецке продолжаются бои, однако линия соприкосновения там не изменилась.

Однако в районе путей на Константиновку россияне прилагают значительные усилия для продвижений. Россияне прорвались в Новооленовку, Новую Полтавку и Леонидовку. Враг сосредотачивает усилия на том, чтобы продвигаться по трассам к Константиновке.

Торецкое направление
Торецкое направление
Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

На Покровском направлении ситуация крайне сложная из-за огромного количества сил и средств, которые россияне сосредоточили там. Однако даже несмотря на это врагу не удалось приблизиться к окраинам Покровска. Более того, Силам обороны удалось отбросить россиян с позиций в Лысовке.

Покровское направление
Покровское направление
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Также вражеские войска продвинулись в Успеновке и совершили прорыв в Котляровку. Таким образом расстояние до админграницы Донецкой области уменьшилось до 3 километров.

Покровское направление
Покровское направление
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Значительно обострилась ситуация на Новопавловском направлении. Враг увеличил количество атак и штурмует почти на всем участке фронта.

Российские войска продвинулись севернее Андреевки, из Раздольного и Разлива продвинулись под село Богатырь.

Новопавловское направление
Новопавловское направление
Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Кроме того, захватчики пошли в атаку в районе Новоселки. Российским войскам удалось продвинуться в самой Новоселке и севернее Новодаровки Запорожской области в направлении Новополя.

Новопавловское направление
Новопавловское направление
Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне отказываются от прекращения огня, хоть и пытается замыливать глаза миру так называемыми перемириями, которых сама и не придерживается.
Однако единственной надеждой для нас и единственной гарантией безопасности для Украины сейчас является наша армия. И наше войско ежедневно нуждается в поддержке, а сейчас – особенно. Поэтому мы должны делать все для того, чтобы поддерживать наших защитников. Самый простой способ поддержать армию прямо сейчас – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.