Який зараз офіційний курс злотого

28 травня, офіційний курс злотого складає – 11,14 гривні (без змін, порівняно з 27 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

Як зазначає "Мінфін", середній курс злотого у банках зараз такий:

купівля – 10,90 гривні за злотий (+20 копійок, якщо порівнювати з 27 травня);

продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).

А от в обмінниках ситуація змінилась так:

купівля – 11 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,12 гривні за злотий (-1 копійка).

За скільки сьогодні можна купити 100 злотих

у банку 100 злотих можна придбати за орієнтовно – 1 140 гривень;

в обміннику 100 злотих можна купити за приблизно – 1 112 гривень.

Яку суму можна виручити при обміні 100 злотих