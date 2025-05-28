Що робити, якщо індексація не відбулася
Не зросли виплати пенсіонерів, що не підпадали під визначені критерії, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".
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Також є відсоток осіб для яких не відбувалася індексація, хоча вони мають на неї право. Тобто, їм відмовили у перерахунку пенсії.
Оскаржити таке рішення можливо. Що робити, якщо відмовили в індексації:
- Подайте заяву до ПФУ
У заяві заявник має вимагати:
- проведення індексації;
- письмової відповіді з обґрунтуванням причин відмови.
Зверніть увагу! Подавати заяву потрібно у письмовому вигляді.
Розгляд заяви має відбутися протягом 30 днів. У цей же час ПФУ зобов'язаний надати відповідь. Якщо цього не відбувається, заявник має право подати до суду "через бездіяльність органу".
Можна спробувати обійтися і без судової тяганини. Для цього потрібно подати скаргу до головного управління ПФУ.
- Подайте позов у адміністративний суд
У позовній заяві необхідно вимагати:
- визнання дій ПФУ неправомірними;
- проведення індексації;
- виплати заборгованості.
Після того як суд ухвалить рішення, його потрібно виконати усім сторонам. Якщо "переміг" пенсіонер, ПФУ зобов'яжуть провести індексацію.