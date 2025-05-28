Що робити, якщо індексація не відбулася

Не зросли виплати пенсіонерів, що не підпадали під визначені критерії, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

Читайте також Що відбувається з курсом злотого перед початком літа 2025

Також є відсоток осіб для яких не відбувалася індексація, хоча вони мають на неї право. Тобто, їм відмовили у перерахунку пенсії.

Оскаржити таке рішення можливо. Що робити, якщо відмовили в індексації:

Подайте заяву до ПФУ

У заяві заявник має вимагати:

проведення індексації;

письмової відповіді з обґрунтуванням причин відмови.

Зверніть увагу! Подавати заяву потрібно у письмовому вигляді.

Розгляд заяви має відбутися протягом 30 днів. У цей же час ПФУ зобов'язаний надати відповідь. Якщо цього не відбувається, заявник має право подати до суду "через бездіяльність органу".

Можна спробувати обійтися і без судової тяганини. Для цього потрібно подати скаргу до головного управління ПФУ.

Подайте позов у адміністративний суд

У позовній заяві необхідно вимагати:

визнання дій ПФУ неправомірними;

проведення індексації;

виплати заборгованості.

Після того як суд ухвалить рішення, його потрібно виконати усім сторонам. Якщо "переміг" пенсіонер, ПФУ зобов'яжуть провести індексацію.