За що можуть не сплачувати пенсіонери

Наприклад, деякі пенсіонери можуть не сплачувати тарифи по комунальним послугам, пише 24 Канал з посиланням на постанову "Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї".

Читайте також Пенсія у 45 років: хто може вийти на заслужений відпочинок достроково

Тобто літні люди, які досягли пенсійного віку, та проживають у сільській місцевості, а до виходу на пенсію працювали за конкретним фахом (вчитель, бібліотекар, вчитель, працівник культури тощо) можуть не сплачувати за:

за житлово-комунальні послуги:

газ;

тверде паливо.

Ба більше, пенсіонери можуть не платити проїзд у багатьох видах транспорту. Однак не тоді, коли йде мова про метро чи таксі.

Не все так просто й з маршрутками, адже у кожному місці пільги щодо даного виду транспорту визначає місцева влада.

До того ж українські пенсіонери можуть отримати первинну та вторинну юридичну допомогу абсолютно безплатно. Однак тільки якщо їхня пенсія складає менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень для людей з інвалідністю.

Важливо! Крім того, осіб пенсійного віку звільнили від сплати земельного податку. Але лише якщо ділянка відповідає визначеним нормам.