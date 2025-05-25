Хто не має права на пільговий проїзд

Пенсіонери в Україні можуть користуватися рядом пільг, зокрема безкоштовним проїздом у більшості видів громадського транспорту. Таке право закріплене постановою Кабміну "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", повідомляє 24 Канал.

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Безоплатний проїзд пенсіонерам доступний лише за наявності пенсійного посвідчення. Якщо його немає при собі, навіть пенсіонеру доведеться оплатити проїзд.

Які види транспорту безкоштовні для пенсіонерів

Відповідно до чинних правил, пенсіонери можуть безкоштовно користуватися тролейбусами, трамваями, міськими автобусами (крім міжміських маршрутів) та приміськими електричками.

Однак за поїздки у таксі, маршрутках, метро, міжміських автобусах і поїздах далекого сполучення їм доведеться сплачувати.