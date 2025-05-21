Хто може отримати гроші на лікування

Її виплачують у зв’язку із хворобами, передає 24 Канал з посиланням на Херсонську МВА.

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Зокрема розмір виплат такий:

на стаціонарне лікування або проведення операцій онкозахворювань (злоякісних новоутворень) – 5 000 гривень ;

; людям з онкозахворюваннями, які не проходили стаціонарного лікування, – 3 000 гривень ;

; на оперативне втручання на серці та серцевих судинах – 5 000 гривень ;

; на ендопротезування суглобів – 5 000 гривень.

Для отримання більш детальної інформації (наприклад, про перелік документів, порядок оформлення грошової допомоги тощо) необхідно звертатися за телефонами:

Дніпровський район – (099) 25-35-491; Корабельний район – (050) 87-51-141; Центральний район – (066) 44-79-236.

Зверніть увагу! Зокрема у лютому забезпечено перерахування таких допомог 243 жителям громади на суму 914 тисяч гривень.