Хто може отримати гроші на лікування
Її виплачують у зв’язку із хворобами, передає 24 Канал з посиланням на Херсонську МВА.
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Зокрема розмір виплат такий:
- на стаціонарне лікування або проведення операцій онкозахворювань (злоякісних новоутворень) – 5 000 гривень;
- людям з онкозахворюваннями, які не проходили стаціонарного лікування, – 3 000 гривень;
- на оперативне втручання на серці та серцевих судинах – 5 000 гривень;
- на ендопротезування суглобів – 5 000 гривень.
Для отримання більш детальної інформації (наприклад, про перелік документів, порядок оформлення грошової допомоги тощо) необхідно звертатися за телефонами:
- Дніпровський район – (099) 25-35-491;
- Корабельний район – (050) 87-51-141;
- Центральний район – (066) 44-79-236.
Зверніть увагу! Зокрема у лютому забезпечено перерахування таких допомог 243 жителям громади на суму 914 тисяч гривень.