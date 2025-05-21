Кто может получить деньги на лечение

Ее выплачивают в связи с болезнями, передает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую МВА.

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В частности размер выплат такой:

на стационарное лечение или проведение операций онкозаболеваний (злокачественных новообразований) – 5 000 гривен ;

; людям с онкозаболеваниями, которые не проходили стационарного лечения, – 3 000 гривен ;

; на оперативное вмешательство на сердце и сердечных сосудах – 5 000 гривен ;

; на эндопротезирование суставов – 5 000 гривен.

Для получения более подробной информации (например, о перечне документов, порядок оформления денежной помощи и т.д.) необходимо обращаться по телефонам:

Днепровский район – (099) 25-35-491; Корабельный район – (050) 87-51-141; Центральный район – (066) 44-79-236.

Обратите внимание! В частности, в феврале обеспечено перечисление таких пособий 243 жителям громады на сумму 914 тысяч гривен.