Заявку на получение пособия можно подать до 27 мая 2025 в 17:00. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Norwegian refugee council.

Смотрите также Потом получить будет невозможно: украинцам за границей дали срок, чтобы забрать оформленные паспорта

Кто может получить денежную помощь

NRC будет выплачивать гуманитарную помощь тем домохозяйствам, которые:

Проживают на территории, где продолжаются боевые действия;

Были вынуждены покинуть свой дом из-за войны;

Вернулись к освобожденным территориям.

Каждую заявку проверяют. Чтобы справедливо разделить помощь с достаточно ограниченными ресурсами, волонтеры будут оценивать уровень социально-экономической уязвимости, который поможет определить, кто больше нуждается в поддержке.

Максимально одно домохозяйство может подать заявку для 5 человек. Если членов семьи больше, необходимо подать две отдельные формы, каждая из которых должна включать двух разных людей старше 18 лет.

Обратите внимание! К рассмотрению принимается только первая попытка подачи заявки. Все последующие заявки автоматически удаляются.

К слову, если вы получали денежную помощь от NRC раньше, то можете подать заявку снова. Однако домохозяйства, получившие помощь от NRC или других гуманитарных организаций менее полугода назад, могут быть исключены из рассмотрения.

Где подать заявку на помощь от NRD Подать заявку можно по ссылке. Сообщения с кодом для проверки статуса пришлют только после завершения периода регистрации – после 27 мая.

NRC отмечает! В Украине обнаружено несколько мошеннических схем. В некоторых случаях мошенники пытаются выдать себя за Норвежский совет по делам беженцев и требовать личную информацию, в частности данные банковской карты, PIN или CVV-код. Помните, что NRC никогда не будет запрашивать данные банковской карты.