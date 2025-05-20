Заявку на отримання допомоги можна подати до 27 травня 2025 року о 17:00. Про це пише 24 Канал із посиланням на Norwegian refugee council.

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Хто може отримати грошову допомогу

NRC виплачуватиме гуманітарну допомогу тим домогосподарствам, які:

Проживають на території, де тривають бойові дії;

Були змушені покинути свій дім через війну;

Повернулися до звільнених територій.

Кожну заявку перевіряють. Щоб справедливо розділити допомогу з ресурсів, які досить обмежені, волонтери оцінюватимуть рівень соціально-економічної вразливості, який допоможе визначити, хто найбільше потребує підтримки.

Максимально одне домогосподарство може подати заявку для 5 осіб. Якщо членів родини більше, необхідно подати дві окремі форми, кожна з яких має включати двох різних людей старше 18 років.

Зверніть увагу! До розгляду береться лише перша спроба подачі заявки. Усі наступні заявки автоматично видаляються.

До слова, якщо ви отримували грошову допомогу від NRC раніше, то можете подати заявку знову. Проте домогосподарства, які отримали допомогу від NRC або інших гуманітарних організацій менше ніж пів року тому, можуть бути виключені з розгляду.

Де подати заявку на допомогу від NRD Подати заявку можна за посиланням. Повідомлення з кодом для перевірки статусу надішлють лише після завершення періоду реєстрації – після 27 травня.

NRC наголошує! В Україні виявлено декілька шахрайських схем. У деяких випадках шахраї намагаються видати себе за Норвезьку раду у справах біженців і вимагати особисту інформацію, зокрема дані банківської картки, PIN або CVV-код. Пам'ятайте, що NRC ніколи не запитуватиме дані банківської картки.