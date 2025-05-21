Кто может получить пособие на ребенка

Государство выплачивает одиноким родителям пособие на каждого ребенка ежемесячно. Выплаты предоставляют на детей в возрасте до 18 лет, а если дети учатся – до окончания ими учебных заведений, но не дольше, чем до 23 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Дія".

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Право на помощь имеют:

одинокая мать или отец, которые не состоят в браке, если в свидетельстве о рождении ребенка нет записи об одном из родителей;

одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или матери;

мать или отец детей в случае смерти одного из супругов, которые не получают пенсию или другую помощь от государства.

Важно! Размер помощи для одиноких родителей на ребенка зависит от дохода семьи.

Какой размер пособия на ребенка в 2025 году

Выплаты одиноким родителям на ребенка составляют разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка определенного возраста и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.

Максимальная выплата пособия на ребенка одиноким родителям в 2025 году составляет:

2 563 гривны – на детей до 6 лет;

3 196 гривен – на детей от 6 до 18 лет;

3 028 гривен – на детей от 18 до 23 лет, которые учатся.

Как оформить пособие на ребенка через "Дію"

Чтобы оформить помощь одиноким отца на ребенка онлайн, нужно зайти на портал "Дія" и найти услугу "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу".

Заявку можно подать в несколько шагов:

Заполнить заявку, указать данные о ребенке, доходы и состав семьи. Добавить скан-копии справок (например, об обучении ребенка). Подписать заявление электронной подписью или Дія.Подписью и отправить.

Стоит знать! Статус рассмотрения заявления на получение помощи можно узнать в личном кабинете на портале "Дія". Также на электронную почту поступит сообщение о результатах рассмотрения.