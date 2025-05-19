Искусственный интеллект в Дії

Уже в июне стартует бета-тестирование ИИ-ассистента, который сможет помогать пользователям ориентироваться в государственных сервисах, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный телеграм-канал сервиса.

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Согласно анонсу, ассистент будет отвечать на запросы будет отвечать на запросы, находить нужные вам услуги, документы или подсказывать расположение ближайшего ЦПАУ. Все, что вам нужно сделать, – это ввести текстовый запрос, кратко описав свою потребность или проблему. Например, если пользователь не знает, в какое меню ему нужно зайти, он может просто написать: "У меня родился ребенок". Система предоставит полный перечень необходимых действий: какие справки оформить, как подать заявку на помощь, что нужно для регистрации.

В перспективе – голосовое взаимодействие. Но когда можно ожидать такое обновление, не сообщают. В будущем ИИ-агент сможет не только вести диалог голосом, но и самостоятельно отправлять справки, обрабатывать запросы и работать в режиме 24/7. Это должно значительно сократить время взаимодействия с цифровыми госуслугами и упростить их получение.

Первые пользователи смогут испытать новую функцию уже этим летом – бета-тест стартует в июне.

Напомним, не так давно на Forbes AI Day 2025 Михаил Федоров анонсировал разработку национальной большой языковой модели. Инициатива призвана обеспечить обработку данных внутри страны, что критически важно для безопасного применения ИИ в обороне, государственном управлении, медицине и финансовой сфере. Проект реализуется в рамках WINWIN AI Center of Excellence и планируется к запуску уже в конце 2025 года. Будущая украинская модель ИИ будет обучена на большом массиве украинских данных, что позволит ей понимать национальный контекст, диалекты и специфическую терминологию. На ее основе планируется разработка ИИ-продуктов для государственного сектора, в частности для интеграции в такие платформы, как Дія, Мрія и военные системы. Однако пока неизвестно, появится ли в Дии именно эта украинская LLM, или сервис от стороннего разработчика, вроде ChatGPT, Gemini или Copilot.