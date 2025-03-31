Украина разрабатывает собственную LLM

Инициатива по созданию украиноязычной LLM национального масштаба призвана обеспечить обработку данных внутри страны, что критически важно для применения ИИ в обороне, государственном управлении, медицине и финансовой сфере. Проект реализуется в рамках WINWIN AI Center of Excellence и планируется к запуску уже в конце 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Михаила Федорова.

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В условиях активного развития искусственного интеллекта в мире и создания национальных LLM многими странами, Украина стремится не только догнать лидеров, но и стать самостоятельным игроком на этом технологическом фронте.

Будущая LLM будет обучена на большом массиве украинских данных, что позволит ей понимать национальный контекст, диалекты и специфическую терминологию. На ее основе планируется разработка ИИ-продуктов для государственного сектора, в частности для интеграции в такие платформы, как Дія, Мрія и военные системы.

Запуск национальной языковой модели также откроет широкие перспективы для украинского бизнеса. Предприниматели смогут создавать разнообразные ИИ-решения, включая автоматизированные чат-боты, голосовые помощники и ИИ-консультанты для различных отраслей, от маркетинга до финансов.

Важно отметить, что разработка украинской LLM осуществляется при поддержке частного бизнеса, без привлечения государственных средств. Этот проект является важным шагом в укреплении позиции Украины как высокотехнологичного государства и будет способствовать созданию собственных инновационных продуктов в сфере искусственного интеллекта.