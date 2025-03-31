Україна розробляє власну LLM

Ініціатива зі створення україномовної LLM національного масштабу покликана забезпечити обробку даних всередині країни, що критично важливо для застосування ШІ в обороні, державному управлінні, медицині та фінансовій сфері. Проєкт реалізується в рамках WINWIN AI Center of Excellence і планується до запуску вже в кінці 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Михайла Федорова.

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В умовах активного розвитку штучного інтелекту у світі та створення національних LLM багатьма країнами, Україна прагне не лише наздогнати лідерів, а й стати самостійним гравцем на цьому технологічному фронті.

Майбутня LLM буде навчена на великому масиві українських даних, що дозволить їй розуміти національний контекст, діалекти та специфічну термінологію. На її основі планується розробка ШІ-продуктів для державного сектору, зокрема для інтеграції в такі платформи, як Дія, Мрія та військові системи.

Запуск національної мовної моделі також відкриє широкі перспективи для українського бізнесу. Підприємці зможуть створювати різноманітні ШІ-рішення, включаючи автоматизовані чат-боти, голосові помічники та ШІ-консультанти для різних галузей, від маркетингу до фінансів.

Важливо відзначити, що розробка української LLM здійснюється за підтримки приватного бізнесу, без залучення державних коштів. Цей проєкт є важливим кроком у зміцненні позиції України як високотехнологічної держави та сприятиме створенню власних інноваційних продуктів у сфері штучного інтелекту.