Шанс опанувати штучний інтелект

Програма спрямована на розвиток навичок у сфері штучного інтелекту (ШІ), що допоможе адаптуватися до сучасного ринку праці та знайти нові можливості для кар'єрного розвитку.

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Навчання реалізується через 5 партнерських організацій: Український ветеранський фонд; Veteran Hub; EdEra; Київська школа економіки (KSE); ГО "Дівчата".

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Навчальна програма підійде як початківцям, так і спеціалістам, які хочуть розширити свої знання у сфері ШІ. Учасники отримають:

Доступ до курсу українською мовою

Сертифікат Coursera після завершення навчання

Практичні навички роботи з ШІ: створення ефективних запитів, автоматизація завдань

Додаткові матеріали та вебінари про застосування ШІ у професійному житті

Курс розрахований на 10 годин, і його можна проходити у власному темпі.

Попит на ШІ-фахівців зростає

73% українців змушені були змінити професію через війну або економічні зміни. Попри побоювання щодо скорочення робочих місць, ШІ відкриває нові можливості для бізнесу та розвитку економіки. Компанії все активніше впроваджують інтелектуальні технології, що підвищує попит на фахівців із відповідними знаннями.

Хто може взяти участь

Пріоритет у відборі на навчання матимуть:

Ветерани, військові та їхні родини – курс допоможе інтегруватися в цивільне життя та отримати нову професію.

Жінки – особливо ті, хто прагне підвищити свою продуктивність та кар'єрні можливості через освоєння технологій.

За нашими дослідженнями, 81% ветеранів можуть зіткнутися з труднощами у працевлаштуванні після повернення з війни. Опанування штучного інтелекту дасть їм нові перспективи для кар'єри та успішної адаптації,

– зазначає Ніна Роговець, виконувачка обов’язків виконавчого директора Українського ветеранського фонду.

Довідково. Реєстрація на першу хвилю триває з 18 березня протягом двох тижнів. Щоб зареєструватись:

1. Перейдіть на сайт ініціативи

2. Оберіть одну з організацій, яка надає доступ до навчання

3. Заповніть реєстраційну форму

4. Очікуйте на підтвердження від організації або Coursera



Реєструватися безпосередньо на Coursera на цьому етапі не потрібно.

Додаткові можливості

В межах програми заплановані вебінари про застосування ШІ в кар’єрі, житті та пошуку роботи. Перший відбудеться 25 березня о 18:00.

Ця ініціатива відкриває нові горизонти для українців, допомагаючи їм адаптуватися до технологічних змін та зміцнювати конкурентоспроможність на ринку праці.