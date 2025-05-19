Штучний інтелект у Дії

Уже в червні стартує бета‑тестування ШІ‑асистента, який зможе допомагати користувачам орієнтуватися у державних сервісах, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний телеграм-канал сервісу.

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Згідно з анонсом, асистент відповідатиме на запити, знаходитиме потрібні вам послуги, документи або підказуватиме розташування найближчого ЦНАП. Усе, що вам потрібно зробити, – це ввести текстовий запит, коротко описавши свою потребу чи проблему. Наприклад, якщо користувач не знає, в яке меню йому потрібно зайти, він може просто написати: "У мене народилася дитина". Система надасть повний перелік необхідних дій: які довідки оформити, як подати заявку на допомогу, що потрібно для реєстрації.

У перспективі – голосова взаємодія. Але коли можна очікувати на таке оновлення, не повідомляють. У майбутньому ШІ‑агент зможе не лише вести діалог голосом, а й самостійно надсилати довідки, обробляти запити та працювати в режимі 24/7. Це має значно скоротити час взаємодії з цифровими держпослугами та спростити їх отримання.

Перші користувачі зможуть випробувати нову функцію вже цього літа – бета‑тест стартує в червні.

Нагадаємо, не так давно на Forbes AI Day 2025 Михайло Федоров анонсував розробку національної великої мовної моделі. Ініціатива покликана забезпечити обробку даних всередині країни, що критично важливо для безпечного застосування ШІ в обороні, державному управлінні, медицині та фінансовій сфері. Проєкт реалізується в рамках WINWIN AI Center of Excellence і планується до запуску вже в кінці 2025 року. Майбутня українська модель ШІ буде навчена на великому масиві українських даних, що дозволить їй розуміти національний контекст, діалекти та специфічну термінологію. На її основі планується розробка ШІ-продуктів для державного сектору, зокрема для інтеграції в такі платформи, як Дія, Мрія та військові системи. Однак наразі невідомо, чи в Дії з'явиться саме ця українська LLM, чи сервіс від стороннього розробника, на кшталт ChatGPT, Gemini чи Copilot.