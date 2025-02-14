По его словам, пока таких сертификатов нет нигде в мире. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова.

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Как сгенерировать сертификат неженатого

Федоров говорит, что граждане Украины, которые являются холостыми или уже разведенными могут обновить приложение Дия, выбрать опцию "Добавить документ" и сгенерировать сертификат. Вице-министр объясняет, что данные проверяют в реестре, поэтому с сертификатом можно узнать, что человек действительно не в браке.

По словам Федорова, для этого сертификата можно выбрать любое свое фото, указать интересы и даже выбрать дизайн. Знак зодиака подтянется автоматически. Кроме этого, документ имеет QR-код, который можно отсканировать в реальном времени, предложить стать парой и поделиться этим в соцсетях.

С Дией вы уже не тратите времени на очереди и бюрократию, а теперь не придется и на исследование страниц в социальных сетях. Цифровизация защищает от любого мошенничества (даже романтического),

– говорит Федоров.

Он выразил надежду, что цифровизация объединит сердца многих украинцев. А также добавил, что следующими услугами в Дия станут "Брак онлайн" и "еМалятко".