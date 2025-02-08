Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя директора по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Валерии Коваль в эфире телеканала "Киев24".

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Какая услуга может появиться в Дии следующей

Коваль сообщила, что сервисом "бракосочетание онлайн" уже воспользовалось более 2 000 пар. Следующим логическим шагом в Дии может быть услуга развода. Сейчас разработчики находятся на этапе анализа внедрения этой услуги.

Что касается развода – это логичный следующий шаг. Сейчас мы изучаем процессы и технологическую часть,

– сообщила Коваль.

Стоит заметить, что сейчас в Дии доступны актовые записи о рождении, разводе, браке и смене имени.

К слову, ранее Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало новое обновление для приложения Дия. Так, уже весной в приложении появятся электронные рецепты, направления к врачам, запросы на обработку персональных данных и утверждение планов лечения.

Новая услуга разрабатывается в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, и до июня 2025 года все медицинские учреждения будут подключены к системе оповещений.

Кроме того, в Дии теперь можно сообщить об отсутствии связи или мобильного интернета. Новая функция позволяет быстро информировать о перебоях в работе мобильных операторов и интернет-провайдеров.