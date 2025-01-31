Услуга доступна на главном экране в приложении Дії, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Михаила Федорова.
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Как подать заявку?
Для того, чтобы сообщить о проблеме, нужно:
- Выбрать раздел "Отсутствует связь".
- Предоставить одноразовый доступ к геолокации.
- Кратко описать ситуацию.
Если интернет-соединение отсутствует, система сохранит заявку и отправит ее автоматически, когда связь восстановится.
Зачем это нужно?
Полученные заявки будут поступать в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере связи. Она будет анализировать проблемные зоны и сотрудничать с операторами для улучшения связи.
Также пользователям рекомендуют заранее загрузить "Карту несокрушимости", которая пригодится в случае отключений интернета или электроэнергии.
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Внедрение этой услуги поможет оперативно решать проблемы с мобильной связью и интернетом, обеспечивая стабильный и качественный доступ к коммуникациям по всей стране.