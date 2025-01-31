Послуга доступна на головному екрані в застосунку Дії, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Михайла Федорова.

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Як подати заявку?

Для того, щоб повідомити про проблему, потрібно:

Обрати розділ "Відсутній зв’язок".

Надати одноразовий доступ до геолокації.

Коротко описати ситуацію.

Якщо інтернет-з’єднання відсутнє, система збереже заявку і відправить її автоматично, коли зв’язок відновиться.

Навіщо це потрібно?

Отримані заявки надходитимуть до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв’язку. Вона аналізуватиме проблемні зони та співпрацюватиме з операторами для покращення зв’язку.

Також користувачам рекомендують заздалегідь завантажити "Мапу незламності", яка стане в пригоді у випадку відключень інтернету чи електроенергії.

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Впровадження цієї послуги допоможе оперативніше вирішувати проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом, забезпечуючи стабільний і якісний доступ до комунікацій по всій країні.