Що відомо

Згідно з дописами у соцмережах, про доступність 5G поки що повідомляють лише користувачі Vodafone. Припускають, що це може бути початок тестування, яке Мінцифри анонсували у листопаді та травні 2024 року, пише 24 Канал.

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У листопаді Михайло Федоров заявив: "Починаємо впроваджувати 5G — уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот. У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнанням. Пілот триватиме 2 роки та пройде у два етапи".

У травні Мінцифри розкрило, що перше тестування проведе саме Vodafone. Впровадження 5G передбачає не лише модернізацію старих технологій шляхом заміни вишок, а й встановлення нових на місці знищеної Росією інфраструктури.

Питання 5G не плануємо відкладати в довгий ящик і вдячні партнерам за сприяння поширенню технології в Україні,

– зазначили тоді 24 Каналу у міністерстві.

Згідно з тодішнім анонсом, першими містами, які проведуть тестування, повинні були стати Львів, Київ та Одеса. У Львові тестування вже запускали раніше, тож тепер черга дійшла до Києва. Коли випробування прийматиме Одеса, невідомо.

Очікується, що повноцінний запуск відбудеться не пізніше 2030 року.

5G має значно вищу пропускну здатність, ніж попередні покоління, що підвищить швидкість інтернету для користувачів. Крім того, він має менші затримки, що в підсумку забезпечать значно кращий досвід користування як в особистих цілях, так і в корпоративній сфері, медицині, науці, військовій справі та іншому.