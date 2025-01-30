Специалисты Wiz провели анализ ресурсов DeepSeek и выяснили, что китайская компания оставила в открытом доступе несколько миллионов строк данных, сообщает 24 Канал. Среди них были API-ключи, журналы переписки пользователей с чат-ботом, а также внутренние данные компании, которые могли использоваться для обхода механизмов безопасности и повышения привилегий пользователей.

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Wiz немедленно сообщила DeepSeek об утечке, и компания закрыла доступ к базе менее чем за час.

Они убрали данные очень быстро. Но доступ к ним был настолько легким, что мы подозреваем, что не были единственными, кто их нашел,

– заявили в Wiz.

База данных DeepSeek хранилась в ClickHouse – системе управления базами данных с открытым кодом, разработанной российской компанией "Яндекс". ClickHouse широко применяется для обработки больших массивов данных в реальном времени, хранения логов и аналитических запросов.

Как DeepSeek захватывает рынок AI

Виртуальный AI-ассистент DeepSeek вызвал значительный интерес в Китае и США. Китайские разработчики смогли достичь уровня OpenAI, потратив значительно меньше средств, что заставило американских инвесторов сомневаться в устойчивости бизнес-моделей ведущих AI-компаний, таких как Nvidia и Microsoft.

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К понедельнику приложение DeepSeek опередило ChatGPT в Apple App Store, что спровоцировало массовые распродажи акций технологических компаний.