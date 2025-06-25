Подозрения в сотрудничестве DeepSeek с армией Китая

DeepSeek, один из самых заметных разработчиков искусственного интеллекта в Китае и мире, использует мощные ускорители NVIDIA H100, доступ к которым, согласно сообщению Reuters, был получен незаконным путем. Источники утверждают, что компания пользуется американскими чипами несмотря на действующие ограничения, которые запрещают экспорт передовых разработок NVIDIA в Китай, сообщает 24 Канал.

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Согласно данным издания, DeepSeek активно участвует в военных операциях Китая, предоставляя техническую поддержку государственным органам. Отчет также в очередной раз упоминает, что благодаря своему искусственному интеллекту, который так понравился американцам, компания собирает и передает большие объемы пользовательских данных.

По словам высокопоставленного чиновника из администрации США, DeepSeek якобы передает полученные данные китайским организациям через свою внутреннюю цифровую инфраструктуру. Компания упоминается в более 150 документах китайского правительства, касающихся оборонных закупок. Это свидетельствует о тесной интеграции DeepSeek в государственные структуры Китая.

Эти действия не только подрывают эффективность американских ограничений, но и создают потенциальные риски для всего западного мира. Несмотря на это, официального запрета на деятельность DeepSeek до сих пор нет. Ранее OpenAI предлагала запретить DeepSeek, поскольку ее искусственный интеллект контролируется правительством Китая, но никаких шагов в этом направлении так и не произошло, кроме нескольких разговоров и заявлений.

Как работает схема обхода санкций

Сообщается, что DeepSeek использует подставные компании в странах Юго-Восточной Азии – в частности, в Малайзии и Сингапуре – для организации удаленного доступа к серверам с чипами NVIDIA H100. Таким образом она не привозит процессоры непосредственно к себе, а пользуется чем-то вроде облачных услуг, где чипы сдаются в аренду. Из-за таких схем китайская компания продолжает работать с технологиями, которые формально для неё недоступны.

Стоит также напомнить, что DeepSeek стала известной благодаря прорывной модели R1, которая демонстрирует более высокую эффективность, чем ChatGPT, при значительно более низких затратах. Это привлекло к компании значительное внимание со стороны рынка и обычных пользователей, что еще больше усилило интерес со стороны государственных структур Китая, которые не упускают шанса поживиться очередной порцией западных данных. Но такой мощности ИИ от DeepSeek достиг, фактически паразитируя на чужих разработках.

Есть свидетельства, что обучение R1 происходило путем так называемой дистилляции данных из ChatGPT, что прямо запрещено правилами пользования OpenAI.

Существуют также подозрения, что компания украла часть данных у Google Gemini, чтобы обучить новейшую версию ИИ-модели R1 под названием R1-0528, которая демонстрирует высокие показатели на тестах по математике и кодированию.

Учитывая собранные доказательства, участие DeepSeek в военных разработках и нарушение экспортных правил могут стать поводом для запрета деятельности компании как минимум в США. Однако пока конкретных шагов не предпринимают.