В новом заявлении OpenAI описывает китайскую разработку как "субсидируемую государством" и "контролируемую государством", рекомендуя правительству США рассмотреть возможность запретить использование моделей DeepSeek и вообще всех подобных, поддерживаемых Китаем, сообщает 24 Канал со ссылкой на текст, который компания Сэма Альтмана адресовала Офису научно-технической политики США.

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Настоящая угроза или только страх конкуренции?

В предложении, поданном в рамках инициативы администрации Трампа "План действий в сфере искусственного интеллекта", утверждается, что модели DeepSeek, в том числе модель "рассуждения" R1, являются опасными, поскольку DeepSeek должна соблюдать требования китайского законодательства, которое требует хранить данные пользователей на серверах в Китае и передавать их правительству по требованию.

Стоит напомнить, что ранее в сети появились тревожные подробности того, что DeepSeek делает с данными своих пользователей, и это действительно является основанием серьезно беспокоиться.

Запрет использования моделей "производства КНР" предотвратил бы нарушение приватности и "риски безопасности", включая "риск кражи интеллектуальной собственности", заявила компания OpenAI, чьи модели ИИ буквально построены благодаря краже интеллектуальной собственности.

Пока непонятно что именно хочет заблокировать OpenAI – API DeepSeek, которым пользуются другие компании, такие как Microsoft, Perplexity и Amazon, или только сами сервисы DeepSeek, или все вместе.

Если говорить об использовании API, то оно не содержит механизмов, которые бы позволили китайскому правительству скачивать данные пользователей. При таком способе использования модель и все данные размещаются на инфраструктуре компаний, которые его применяют – Microsoft, Perplexity или Amazon. Никакие данные не покидают США.

Но, учитывая, что DeepSeek обгоняет OpenAI в эффективности работы, компания Альтмана вполне может требовать и этого только для того, чтобы уменьшить угрозы для своего бизнеса, который недавно начал дружить с Дональдом Трампом. Если конкуренты не смогут использовать API DeepSeek, то OpenAI снова будет первой во всем. К сожалению, неизвестно, действует ли OpenAI с исключительно из альтруистических намерений, или просто ищет для себя большей выгоды в бизнесе.

OpenAI уже обвиняла DeepSeek в выкачивании знаний из моделей OpenAI вопреки ее условиям предоставления услуг. Эти новые заявления являются очередным этапом своеобразной корпоративной войны за первенство на рынке ИИ. Хотя нет четких доказательств связи между китайским правительством и DeepSeek, в последние месяцы КНР проявляет повышенный интерес к этой компании. Например, несколько недель назад основатель DeepSeek Лян Вэньфэн встречался с китайским лидером Си Цзиньпином.