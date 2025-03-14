У новій заяві OpenAI описує китайську розробку як "субсидовану державою" і "контрольовану державою", рекомендуючи уряду США розглянути можливість заборонити використання моделей DeepSeek та загалом усіх подібних, що підтримуються Китаєм, повідомляє 24 Канал з посиланням на текст, який компанія Сема Альтмана адресувала Офісу науково-технічної політики США.

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Справжня загроза чи лише страх конкуренції?

У пропозиції, поданій в рамках ініціативи адміністрації Трампа "План дій у сфері штучного інтелекту", стверджується, що моделі DeepSeek, у тому числі модель "міркування" R1, є небезпечними, оскільки DeepSeek повинна дотримуватися вимог китайського законодавства, яке вимагає зберігати дані користувачів на серверах у Китаї та передавати їх уряду на вимогу.

Варто нагадати, що раніше в мережі з'явилися тривожні подробиці того, що DeepSeek робить із даними своїх користувачів, і це дійсно є підставою серйозно непокоїтися.

Заборона використання моделей "виробництва КНР" запобігла б порушенню приватності та "ризикам безпеки", включаючи "ризик крадіжки інтелектуальної власності", заявила компанія OpenAI, чиї моделі ШІ буквально побудовані завдяки крадіжці інтелектуальної власності.

Наразі незрозуміло що саме хоче заблокувати OpenAI – API DeepSeek, яким користуються інші компанії, такі як Microsoft, Perplexity та Amazon, чи лише самі сервіси DeepSeek, чи все разом.

Якщо говорити про використання API, то воно не містить механізмів, які б дозволили китайському уряду викачувати дані користувачів. При такому способі використання модель та всі дані розміщуються на інфраструктурі компаній, які його застосовують – Microsoft, Perplexity чи Amazon. Жодні дані не покидають США.

Але, враховуючи, що DeepSeek обганяє OpenAI в ефективності роботи, компанія Альтмана цілком може вимагати й цього лише для того, щоб зменшити загрози для свого бізнесу, який нещодавно почав дружити з Дональдом Трампом. Якщо конкуренти не зможуть використовувати API DeepSeek, то OpenAI знову буде першою в усьому. На жаль, невідомо, чи діє OpenAI з виключно з альтруїстичних намірів, чи просто шукає для себе більшої вигоди в бізнесі.

OpenAI вже звинувачувала DeepSeek у викачуванні знань з моделей OpenAI всупереч її умовам надання послуг. Ці нові заяви є черговим етапом своєрідної корпоративної війни за першість на ринку ШІ. Хоча немає чітких доказів зв'язку між китайським урядом і DeepSeek, в останні місяці КНР проявляє підвищений інтерес до цієї компанії. Наприклад, кілька тижнів тому засновник DeepSeek Лян Веньфен зустрічався з китайським лідером Сі Цзіньпіном.