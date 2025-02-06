Що DeepSeek робить із даними користувачів

DeepSeek є китайським брендом, а тому це викликало занепокоєння щодо безпеки приватного життя та секретних державних даних. Річ у тім, що, базуючись у Китаї, розробник мусить підкорятися місцевим законам, які зобов'язують його ділитися даними за запитом уряду та спецслужб. Тому буквально не існує варіанту, при якому сервери компанії надійно зберігали б дані закордонних користувачів. Раніше саме це стало причиною спроб заборонити TikTok. Проте виявилось, що ці мовні моделі не просто передають дані за запитом, а роблять дещо більше, повідомляє 24 Канал з посиланням на новий звіт Feroot Security.

Дивіться також Американський сенатор пропонує саджати на 20 років за використання ШІ від DeepSeek

Публікація Feroot Security, яка спеціалізується на кібербезпеці, показує, що якщо ви зареєструвалися на DeepSeek і входите в систему, то "прихований код" за замовчуванням надсилає вашу інформацію до China Mobile, китайської телекомунікаційної компанії, якій заборонено працювати в США з травня 2019 року з міркувань національної безпеки, оскільки вона буквально належить і керується урядом Китаю.

Ми бачимо прямі посилання на сервери і компанії в Китаї, які перебувають під контролем китайського уряду. І це те, чого ми ніколи не бачили в минулому,

– кажуть у Feroot Security.

DeepSeek прямо заявив у своїй Політиці конфіденційності, що зберігає дані користувачів на серверах у Китаї. Це логічно, оскільки компанія китайська. Але нове відкриття – це набагато більше, ніж просто зберігання ваших даних у Китаї.

Як відомо, продукти DeepSeek постачаються на основі відкритого коду, який може перевірити й скопіювати будь-хто. Однак експерти Feroot Security кажуть, що там є й прихований код. Щоб його виявити, знадобилася допомога спеціального програмного забезпечення зі штучним інтелектом, який "демаскує" таємні рядки.

Цей секретний код збирає інформацію про користувачів не лише в сервісах DeepSeek, але й на інших сайтах, які вони відвідують. Дещо схоже робить, до речі, й TikTok: він знає про всі ваші встановлені застосунки, історію відвідувань, характеристики пристрою та навіть що ви вводили на клавіатурі.

Зрозуміло, що всі ці дані, зібрані поза сервісами DeepSeek, не потрібні для їхньої роботи. Однак вони все одно для чогось збираються. З огляду на це, все голосніше звучать заклики заборонити DeepSeek принаймні на урядових пристроях. Однією з останніх це зробила Австралія. Китайський ШІ також уже заборонили в деяких державних організаціях США, а також у Техасі, в Італії, на Тайвані та інших місцях.