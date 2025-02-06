Что DeepSeek делает с данными пользователей

DeepSeek является китайским брендом, а потому это вызвало беспокойство относительно безопасности частной жизни и секретных государственных данных. Дело в том, что, базируясь в Китае, разработчик должен подчиняться местным законам, которые обязывают его делиться данными по запросу правительства и спецслужб. Поэтому буквально не существует варианта, при котором серверы компании надежно хранили бы данные зарубежных пользователей. Ранее именно это стало причиной попыток запретить TikTok. Однако оказалось, что эти языковые модели не просто передают данные по запросу, а делают несколько больше, сообщает 24 Канал со ссылкой на новый отчет Feroot Security.

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Публикация Feroot Security, которая специализируется на кибербезопасности, показывает, что если вы зарегистрировались на DeepSeek и входите в систему, то "скрытый код" по умолчанию отправляет вашу информацию в China Mobile, китайской телекоммуникационной компании, которой запрещено работать в США с мая 2019 года по соображениям национальной безопасности, поскольку она буквально принадлежит и управляется правительством Китая.

Мы видим прямые ссылки на серверы и компании в Китае, которые находятся под контролем китайского правительства. И это то, чего мы никогда не видели в прошлом,

– говорят в Feroot Security.

DeepSeek прямо заявил в своей Политике конфиденциальности, что хранит данные пользователей на серверах в Китае. Это логично, поскольку компания китайская. Но новое открытие – это гораздо больше, чем просто хранение ваших данных в Китае.

Как известно, продукты DeepSeek поставляются на основе открытого кода, который может проверить и скопировать любой желающий. Однако эксперты Feroot Security говорят, что там есть и скрытый код. Чтобы его обнаружить, понадобилась помощь специального программного обеспечения с искусственным интеллектом, который "демаскирует" тайные строки.

Этот секретный код собирает информацию о пользователях не только в сервисах DeepSeek, но и на других сайтах, которые они посещают. Нечто похожее делает, кстати, и TikTok: он знает обо всех ваших установленных приложениях, историю посещений, характеристики устройства и даже что вы вводили на клавиатуре.

Понятно, что все эти данные, собраны вне сервисов DeepSeek, не нужны для их работы. Однако они все равно для чего-то собираются. Учитывая это, все громче звучат призывы запретить DeepSeek по крайней мере на правительственных устройствах. Одной из последних это сделала Австралия. Китайский ИИ также уже запретили в некоторых государственных организациях США, а также в Техасе, в Италии, на Тайване и других местах.