Удалить DeepSeek

Берлинский комиссар по вопросам защиты данных и свободы информации Мейке Камп официально уведомила технологические корпорации Apple и Google о необходимости изъятия DeepSeek из немецких магазинов приложений. Основанием для такого решения стала незаконная переправка персональной информации пользователей непосредственно на китайские серверы, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Согласно выводам немецких регуляторов, DeepSeek собирает и обрабатывает широкий спектр пользовательских данных, включая историю общения, загруженные документы, геолокационную информацию и технические характеристики устройств. Вся эта информация хранится на серверах в Китае, где местные органы власти имеют широкие полномочия по доступу к данным частных компаний.

Ключевой проблемой является несоответствие китайского законодательства строгим европейским стандартам конфиденциальности. Камп подчеркнула, что DeepSeek не смог предоставить достаточных гарантий безопасности персональных данных немецких пользователей на уровне, эквивалентном стандартам ЕС.

Сначала немецкие регуляторы в мае обратились к DeepSeek с требованием прекратить незаконную переправку данных или добровольно убрать приложение с немецкого рынка. Поскольку китайская компания проигнорировала эти требования, власти воспользовались полномочиями согласно Закону о цифровых услугах для официального обращения к Apple и Google.

Таким образом Германия присоединилась к растущему списку стран, которые принимают меры против китайского ИИ-сервиса. Ранее Италия запретила DeepSeek в национальных магазинах приложений, впоследствии Тайвань, после этого Южная Корея приняла аналогичное решение, а Нидерланды запретили его использование на правительственных устройствах. В США законодатели готовят законопроект о запрете использования китайских ИИ-технологий федеральными агентствами.

Теперь Apple и Google юридически обязаны рассмотреть немецкую жалобу и принять решение относительно дальнейшего присутствия противоречивого ИИ-приложения на своих платформах в стране.