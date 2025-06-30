Видалити DeepSeek

Берлінська комісарка з питань захисту даних та свободи інформації Мейке Камп офіційно повідомила технологічні корпорації Apple і Google про необхідність вилучення DeepSeek з німецьких магазинів додатків. Підставою для такого рішення стало незаконне переправлення персональної інформації користувачів безпосередньо на китайські сервери, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Згідно з висновками німецьких регуляторів, DeepSeek збирає та обробляє широкий спектр користувацьких даних, включаючи історію спілкування, завантажені документи, геолокаційну інформацію та технічні характеристики пристроїв. Вся ця інформація зберігається на серверах у Китаї, де місцеві органи влади мають широкі повноваження щодо доступу до даних приватних компаній.

Ключовою проблемою є невідповідність китайського законодавства суворим європейським стандартам конфіденційності. Камп підкреслила, що DeepSeek не зміг надати достатніх гарантій безпеки персональних даних німецьких користувачів на рівні, еквівалентному стандартам ЄС.

Спочатку німецькі регулятори у травні звернулися до DeepSeek з вимогою припинити незаконне переправлення даних або добровільно прибрати додаток з німецького ринку. Оскільки китайська компанія проігнорувала ці вимоги, влада скористалася повноваженнями згідно з Законом про цифрові послуги для офіційного звернення до Apple та Google.

Таким чином Німеччина приєдналася до зростаючого списку країн, які вживають заходів проти китайського ШІ-сервісу. Раніше Італія заборонила DeepSeek у національних магазинах додатків, згодом Тайвань, після цього Південна Корея прийняла аналогічне рішення, а Нідерланди заборонили його використання на урядових пристроях. У США законодавці готують законопроект про заборону використання китайських ШІ-технологій федеральними агентствами.

Тепер Apple та Google юридично зобов'язані розглянути німецьку скаргу та прийняти рішення щодо подальшої присутності суперечливого ШІ-додатка на своїх платформах у країні.