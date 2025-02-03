Міністерство цифрових технологій Тайваню заявило, що діяльність китайського стартапу викликає ризики передачі інформації за кордон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Тайвань традиційно розглядає Китай як потенційну загрозу, оскільки Пекін вважає острів своєю територією та не приховує прагнення повернути його під свій контроль. У зв'язку з цим влада Тайваню ухвалила запобіжні заходи, щоб уникнути можливого використання DeepSeek для шпигунства або маніпуляції даними.
Тайвань – не єдина країна, що вживає заходів проти китайських технологій через геополітичні ризики. Наприклад:
- США: Міністерство оборони заборонило використання DeepSeek серед своїх співробітників, а також намагалося обмежити діяльність китайської соцмережі TikTok.
- Італія: Платформа DeepSeek вже заборонена.
- Велика Британія: Влада поки що обмежилася попередженням громадян і бізнесу про можливі ризики.
- Світові компанії: Численні підприємства самостійно наклали заборону на використання DeepSeek для захисту конфіденційних даних.
Схожа ситуація виникала і зі штучним інтелектом ChatGPT. У перші місяці після запуску сервісу стало відомо, що співробітник Samsung випадково передав конфіденційні корпоративні дані через чатбот. Це призвело до повної заборони використання ChatGPT у компанії.
Обмеження для чиновників та стратегічних підприємств
Згідно з офіційною заявою влади Тайваню, DeepSeek становить загрозу інформаційній безпеці країни через китайське походження. Тому чиновникам і представникам критично важливих компаній заборонено вводити будь-яку конфіденційну або офіційну інформацію через інтерфейс платформи.
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Таким чином, Тайвань приєднався до низки країн, які вживають заходів для обмеження впливу китайських інформаційних технологій через потенційні ризики національній безпеці.