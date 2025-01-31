Успіх китайського AI-стартапу DeepSeek викликав не лише зацікавленість серед конкурентів, а й занепокоєння в США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Раніше Microsoft підозрювала, що мовні моделі DeepSeek могли бути навчені за допомогою нелегального доступу до даних OpenAI. Тепер американські чиновники вважають, що компанія могла отримати заборонені прискорювачі Nvidia через Сінгапур.

Читайте на сайті Конфіденційні дані з DeepSeek опинилися у відкритому доступі

Сінгапур у 2023 році уникнув повної заборони на отримання та транзитне постачання обчислювальних прискорювачів американського походження, проте на початку 2024 року адміністрація Байдена запровадила квоти на їх постачання.

Згідно з новими правилами, без експортної ліцензії США в Сінгапур можна відправити не більше 1 700 прискорювачів Nvidia, і навіть у такому випадку постачання має бути задеклароване перед американською владою.

DeepSeek, як стверджується, використала 2 048 прискорювачів Nvidia серії H800 для навчання своєї V3-моделі, яку представили минулого місяця. Проте експорт цих чипів до Китаю було заборонено ще наприкінці 2023 року, і досі залишається незрозумілим, як компанія змогла їх отримати.

За даними Bloomberg, американські чиновники припускають, що китайські розробники могли застосувати схему з посередниками в Сінгапурі, щоб обійти експортні обмеження.

США хочуть розширити експортний контроль Nvidia

Nvidia заявила, що суворо контролює постачання своїх прискорювачів та дотримується всіх санкційних вимог США. Однак обмеження планують розширити: за попередніми даними, новий потенційний міністр торгівлі США Говард Латник (Howard Lutnick) має намір внести прискорювачі Nvidia H20, які поки ще можна законно імпортувати до Китаю, до розширеного списку експортного контролю.

А тим часом В Італії заблокували DeepSeek: китайський ШІ має проблеми із захистом персональних даних

Латник наголосив, що не має наміру сприяти використанню американських технологій для розвитку штучного інтелекту в Китаї. За його словами, Китай повинен бути повністю відрізаний від доступу до певних категорій обчислювального обладнання, виробленого у США.