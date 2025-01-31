Успех китайского AI-стартапа DeepSeek вызвал не только заинтересованность среди конкурентов, но и беспокойство в США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Ранее Microsoft подозревала, что языковые модели DeepSeek могли быть обучены с помощью нелегального доступа к данным OpenAI. Теперь американские чиновники считают, что компания могла получить запрещенные ускорители Nvidia через Сингапур.

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Сингапур в 2023 году избежал полного запрета на получение и транзитные поставки вычислительных ускорителей американского происхождения, однако в начале 2024 года администрация Байдена ввела квоты на их поставки.

Согласно новым правилам, без экспортной лицензии США в Сингапур можно отправить не более 1 700 ускорителей Nvidia, и даже в таком случае поставка должна быть задекларирована перед американскими властями.

DeepSeek, как утверждается, использовала 2 048 ускорителей Nvidia серии H800 для обучения своей V3-модели, которую представили в прошлом месяце. Однако экспорт этих чипов в Китай был запрещен еще в конце 2023 года, и до сих пор остается непонятным, как компания смогла их получить.

По данным Bloomberg, американские чиновники предполагают, что китайские разработчики могли применить схему с посредниками в Сингапуре, чтобы обойти экспортные ограничения.

США хотят расширить экспортный контроль Nvidia

Nvidia заявила, что строго контролирует поставки своих ускорителей и придерживается всех санкционных требований США. Однако ограничения планируют расширить: по предварительным данным, новый потенциальный министр торговли США Говард Латник (Howard Lutnick) намерен внести ускорители Nvidia H20, которые пока еще можно законно импортировать в Китай, в расширенный список экспортного контроля.

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Латник отметил, что не намерен способствовать использованию американских технологий для развития искусственного интеллекта в Китае. По его словам, Китай должен быть полностью отрезан от доступа к определенным категориям вычислительного оборудования, произведенного в США.