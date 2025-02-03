Министерство цифровых технологий Тайваня заявило, что деятельность китайского стартапа вызывает риски передачи информации за границу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Тайвань традиционно рассматривает Китай как потенциальную угрозу, поскольку Пекин считает остров своей территорией и не скрывает стремления вернуть его под свой контроль. В связи с этим власти Тайваня приняли меры предосторожности, во избежание возможного использования DeepSeek для шпионажа или манипуляции данными.

Тайвань – не единственная страна, принимающая меры против китайских технологий из-за геополитических рисков. Например:

США : Министерство обороны запретило использование DeepSeek среди своих сотрудников, а также пыталось ограничить деятельность китайской соцсети TikTok.

: Министерство обороны запретило использование DeepSeek среди своих сотрудников, а также пыталось ограничить деятельность китайской соцсети TikTok. Италия : Платформа DeepSeek уже запрещена.

: Платформа DeepSeek уже запрещена. Великобритания : Власти пока ограничились предупреждением граждан и бизнеса о возможных рисках.

: Власти пока ограничились предупреждением граждан и бизнеса о возможных рисках. Мировые компании: Многочисленные предприятия самостоятельно наложили запрет на использование DeepSeek для защиты конфиденциальных данных.

Похожая ситуация возникала и с искусственным интеллектом ChatGPT. В первые месяцы после запуска сервиса стало известно, что сотрудник Samsung случайно передал конфиденциальные корпоративные данные через чатбот. Это привело к полному запрету использования ChatGPT в компании.

Ограничения для чиновников и стратегических предприятий

Согласно официальному заявлению властей Тайваня, DeepSeek представляет угрозу информационной безопасности страны из-за китайского происхождения. Поэтому чиновникам и представителям критически важных компаний запрещено вводить любую конфиденциальную или официальную информацию через интерфейс платформы.

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Таким образом, Тайвань присоединился к ряду стран, которые принимают меры для ограничения влияния китайских информационных технологий из-за потенциальных рисков национальной безопасности.