Компания утверждала, что потратила всего 6 миллионов долларов и использовала 2 048 графических процессоров (GPU) для обучения нейросети DeepSeek V3. Но похоже это не совсем так, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные SemiAnalysis. В ходе расследования оказалось, что реальные масштабы вычислительной инфраструктуры DeepSeek гораздо больше, а общие инвестиции в развитие компании превышают 1,6 миллиарда долларов.

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По данным SemiAnalysis, DeepSeek управляет огромной вычислительной инфраструктурой, насчитывающей около 50 000 видеокарт Nvidia Hopper. Среди них:

10 000 H800

10 000 H100

Дополнительные партии H20

Эти ресурсы распределены между несколькими дата-центрами и используются для обучения ИИ, исследований и финансового моделирования.

Капитальные затраты на серверы составили примерно 1,6 миллиарда долларов, а операционные расходы оцениваются в 944 миллиона долларов.

DeepSeek начал свою деятельность как дочерний проект китайского хедж-фонда High-Flyer, который в 2023 году выделил стартап в самостоятельный бизнес, ориентированный на развитие ИИ. В отличие от многих компаний, арендующих мощности у облачных провайдеров, DeepSeek имеет собственные дата-центры. Это обеспечивает полный контроль над оптимизацией ИИ-моделей и позволяет быстрее внедрять инновации.

Кадровая стратегия и высокие зарплаты

В дополнение DeepSeek проводит закрытую кадровую политику, набирая специалистов исключительно из Китая. Основное внимание компания уделяет профессиональным навыкам и способности решать сложные задачи, а не формальному образованию.

Зарплаты исследователей DeepSeek могут превышать 1,3 миллиона долларов в год, что позволяет привлекать лучшие таланты из ведущих китайских университетов.

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Несмотря на заявления DeepSeek о "революционном бюджете", аналитики SemiAnalysis отмечают, что успех компании основывается на многомиллиардных инвестициях, технологических прорывах и сильной команде. Это ставит под сомнение первоначальные утверждения о создании конкурентного ИИ с минимальными затратами.