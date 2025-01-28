Что такое Stargate

Монументальный проект инфраструктуры искусственного интеллекта, как ожидается, полностью трансформирует технологический потенциал США. На прошлой неделе руководители Oracle, OpenAI и SoftBank посетили Вашингтон, чтобы объявить об инвестициях и встретиться с Дональдом Трампом. По словам сторонников Stargate, он "реиндустриализирует" США и создаст "стратегический потенциал для защиты национальной безопасности Америки и ее союзников", пишет 24 Канал.

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Ожидается, что начальные денежные вливания составят 100 миллиардов долларов на инфраструктурные проекты, а в течение следующих четырех лет эта цифра возрастет до 500 миллиардов долларов. SoftBank (вместе с Государственным фондом искусственного интеллекта Абу-Даби MGX), OpenAI и Oracle указаны как "начальные инвесторы". Участие также будут принимать такие компании, как Microsoft, NVIDIA и Arm, но непонятно, будут ли они инвестировать деньги. Первая, судя по всему, будет техническим партнером, предоставляя свои серверы. Вторая будет поставлять графические процессоры. Третья также занимается разработкой процессоров, поэтому сможет предоставить свои новейшие технологии.

Что же предусматривает проект? Прежде всего, ожидается создание нескольких центров обработки данных для искусственного интеллекта в США. Совместное предприятие компаний начнется с большого центра обработки данных в Техасе и впоследствии распространится на другие штаты. Создатели обещают, что это создаст "сотни тысяч" рабочих мест и "обеспечит американское лидерство в сфере ИИ". К 2029 году Stargate может расширить масштабы до 20 центров обработки данных, которые вместе будут заниматься обучением искусственного интеллекта следующих поколений для различных целей. Соучредитель Oracle Ларри Эллисон сказал на совместной встрече, что уже разрабатывается 10 зданий.

Очевидно, что сначала на этих площадках будут работать чипы от NVIDIA на основе технологии Arm. Но однажды там могут разместиться и чипы, разработанные самой OpenAI. Она уже активно формирует команду инженеров, а также сотрудничает с полупроводниковыми компаниями Broadcom и TSMC, чтобы создать микросхему для запуска более мощных моделей, которые могут появиться уже в 2026 году.

Ожидается, что на завершение строительства Stargate уйдет от пяти до шести лет.

Непонятной теперь является судьба других проектов по строительству центров обработки данных, о которых объявляли ранее. Например, в прошлом году Microsoft и OpenAI договорились о строительстве целой серии площадок, начиная с пяти, в течение следующих нескольких лет. Кроме того, Microsoft планировала запустить центр обработки данных меньшего масштаба для OpenAI примерно в 2026 году. Возможно, эти проекты "сольются" со Stargate, а может будут отменены.

Стоит также отметить, что Microsoft и инвестор BlackRock в сентябре прошлого года создали группу Global Artificial Intelligence Infrastructure Investment Partnership (GAIIP), чтобы объединить до 100 миллиардов долларов на развитие центров обработки данных для искусственного интеллекта и инфраструктуры для их питания. Среди других участников GAIIP – уже упомянутый инвестор MGX и инфраструктурный инвестор Global Infrastructure Partners.

Stargate использует солнечную энергию и батареи для питания искусственного интеллекта

Согласно отчету Bloomberg, Stargate по крайней мере частично будет работать от солнечной энергии и батарей. Возобновляемые источники энергии будут построены компанией SB Energy, которую поддерживает SoftBank, хотя они вряд ли будут единственным источником энергии для предприятия.

Рост облачных вычислений и искусственного интеллекта в последние годы заставил разработчиков и технологические компании спешить с улучшением энергообеспечения. Министерство энергетики США ожидает, что к 2028 году центры обработки данных будут потреблять до 12% всей электроэнергии, производимой в США, по сравнению с 4,4% в 2023 году. Приближение кризиса может привести к тому, что к 2027 году 50% новых датацентров не будут иметь достаточной мощности.

Ядерная энергетика стала любимым вариантом среди разработчиков ИИ:

Google подписал соглашение на 500 мегаватт с ядерным стартапом Kairos.

Microsoft перезапускает один из остановленных реакторов на Три-Майл-Айленд.

Amazon вообще взялась за создание собственных небольших ядерных реакторов. Цель компании – полный переход на 100% возобновляемую энергию и достижение чистого нулевого выброса углерода к 2040 году.

Оператор датацентра Switch объявил в декабре о соглашении с Oklo, компанией по производству малых модульных реакторов, которую поддерживает Сэм Альтман, на 12 гигаватт мощностей.

Meta планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в новый дата-центр в штате Луизиана, который станет крупнейшим в мире среди объектов Meta. Для обеспечения его энергоснабжения компания рассматривает возможность использования ядерной энергии, в частности малых модульных реакторов (SMR), с мощностью от 1 до 4 гигаватт.

Вслед за этими планами и объявлениями появились ряд ядерных стартапов, которые были основаны специально для сотрудничества с компаниями, которые нуждаются во все большем количестве энергии. Но пока ни один из них не завершил строительство реактора. Первые коммерческие варианты, как ожидается, появятся в сети не ранее 2030 года, что мало способствует уменьшению дефицита энергии в ближайшей перспективе. Строительство электростанций на природном газе, еще одного возможного источника для центров обработки данных, также займет годы.

Солнечные и ветровые электростанции строятся гораздо быстрее. По сравнению с атомными и газовыми электростанциями, они могут быть завершены примерно вдвое быстрее, согласно одному исследованию 50-летних проектов электростанций. По последним оценкам, среднее время завершения строительства солнечной электростанции составляет около 18 месяцев. Благодаря своей модульной конструкции солнечные электростанции могут начать производить электроэнергию еще до завершения основной части проекта.

Самая длинная часть любого солнечного проекта — это получение разрешений и подключение, когда объект подключается к электросети. Для центров обработки данных подключение к электросети может быть необязательным — многие из них могут получать энергию непосредственно от источника. А учитывая очевидную срочность проекта Stargate, вполне возможно, что процесс получения разрешений также будет ускорен, что сделает солнечную энергетику вероятным лидером для первых дата-центров.

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Первые обвинения

Согласно недавнему сообщению Financial Times, Stargate – это не более чем соглашение, что "будет обслуживать исключительно интересы OpenAI", разработчика ChatGPT. Хотя все объявления, которые сейчас распространяют организаторы нового проекта, свидетельствуют о том, что он принесет пользу всему миру, анонимные источники, с которыми говорило издание, говорят, что "Звездные врата" в основном будет ориентироваться именно на бизнес OpenAI, но, по их данным, у проекта якобы еще нет денег, необходимых для воплощения своих обещаний в реальность. Сэм Альтман это отрицает.

Намерение заключается не в том, чтобы стать поставщиком датацентров для всего мира, а только для OpenAI,

– сказал анонимный собеседник.

Эти же источники утверждают, что сторонники проекта, хотя и устроили большое шоу в Белом доме, еще не проработали детали. Например, замысел якобы "еще не обеспечен необходимым финансированием, не получит никакого государственного финансирования и будет служить OpenAI только после завершения". "Они не определились со структурой, не определились с финансированием, у них нет выделенных денег".

После этого источник добавляет, что "люди хотят сделать что-то громкое в первую неделю пребывания Трампа в должности", намекая, вероятно, на то, что этот проект является просто быстрой идеей, чтобы впечатлить избирателей и показать, что с первых же дней Трамп и его союзники упорно работают.

Хотя непонятно, кто эти источники, которые разговаривали с FT, примечательно, что Илон Маск, который является одновременно новым сотрудником Белого дома и громким врагом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, говорил то же самое. В недавнем твите Маск утверждал, что у Stargate "на самом деле нет денег" и неоднократно высмеивал проект.

Другие сообщения на прошлой неделе показали, что, несмотря на заявления Белого дома о "сотнях тысяч рабочих мест", Stargate пока обязался трудоустроить только 57 человек.

Значительные связи проекта с автократическим режимом на Ближнем Востоке также вызывают сомнения. Как уже отмечалось выше, один из источников дохода будет поступать из Объединенных Арабских Эмиратов. Государственный фонд искусственного интеллекта Абу-Даби, известный как MGX, является партнером-основателем Stargate и, как сообщается, планирует выделить 7 миллиардов долларов на инициативу Трампа. Для сравнения, SoftBank и OpenAI планируют выделить более 15 миллиардов долларов каждый. MGX является частью суверенного фонда, который контролирует шейх Танун бин Заид аль-Нахайян, глава разведки ОАЭ. По сообщению Bloomberg, Нахайян провел последние месяцы, встречаясь с топ-менеджерами американских компаний, в том числе с Илоном Маском, генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом и Рут Порат, президентом Alphabet, материнской компании Google, чтобы обсудить развитие искусственного интеллекта.

Здесь также стоит упомянуть, что когда в ноябре 2023 года Альтман был внезапно уволен из OpenAI, одна из версий, почему его выгнали, была связана с его поездками на Ближний Восток, чтобы собрать миллиарды для компании, которая занимается разработкой микросхем с искусственным интеллектом. Дискуссии Альтмана с автократическим режимом были противоречивыми как тогда, так и сейчас. Причина, по которой Альтман был отстранен, никогда не была публично разглашена.