Що таке Stargate

Монументальний проєкт інфраструктури штучного інтелекту, як очікується, повністю трансформує технологічний потенціал США. Минулого тижня керівники Oracle, OpenAI та SoftBank відвідали Вашингтон, щоб оголосити про інвестиції та зустрітися з Дональдом Трампом. За словами прихильників Stargate, він "реіндустріалізує" США і створить "стратегічний потенціал для захисту національної безпеки Америки та її союзників", пише 24 Канал.

Дивіться також Що таке DeepSeek або як китайський ШІ обвалив світові фондові ринки в США та Японії

Очікується, що початкові грошові вливання складуть 100 мільярдів доларів на інфраструктурні проєкти, а протягом наступних чотирьох років ця цифра зросте до 500 мільярдів доларів. SoftBank (разом із Державним фондом штучного інтелекту Абу-Дабі MGX), OpenAI та Oracle вказані як "початкові інвестори". Участь також братимуть такі компанії, як Microsoft, NVIDIA та Arm, але незрозуміло, чи будуть вони інвестувати гроші. Перша, судячи з усього, буде технічним партнером, надаючи свої сервери. Друга постачатиме графічні процесори. Третя також займається розробкою процесорів, тому зможе надати свої найновіші технології.

Що ж передбачає проєкт? Перш за все, очікується створення кількох центрів обробки даних для штучного інтелекту в США. Спільне підприємство компаній розпочнеться з великого центру обробки даних у Техасі та згодом пошириться на інші штати. Творці обіцяють, що це створить "сотні тисяч" робочих місць і "забезпечить американське лідерство у сфері ШІ". До 2029 року Stargate може розширити масштаби до 20 центрів обробки даних, які разом займатимуться навчанням штучного інтелекту наступних поколінь для різних цілей. Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон сказав на спільній зустрічі, що вже розробляється 10 будівель.

Очевидно, що спочатку на цих майданчиках працюватимуть чипи від NVIDIA на основі технології Arm. Але одного дня там можуть розміститись і чипи, розроблені самою OpenAI. Вона вже активно формує команду інженерів, а також співпрацює з напівпровідниковими компаніями Broadcom і TSMC, щоб створити мікросхему для запуску потужніших моделей, які можуть з'явитися вже у 2026 році.

Очікується, що на завершення будівництва Stargate піде від п'яти до шести років.

Незрозумілою тепер є доля інших проєктів з будівництва центрів обробки даних, про які оголошували раніше. Наприклад, торік Microsoft і OpenAI домовилися про будівництво цілої серії майданчиків, починаючи з п'яти, протягом наступних кількох років. Крім того, Microsoft планувала запустити центр обробки даних меншого масштабу для OpenAI приблизно у 2026 році. Можливо, ці проєкти "зіллються" зі Stargate, а може будуть скасовані.

Варто також зазначити, що Microsoft та інвестор BlackRock у вересні минулого року створили групу Global Artificial Intelligence Infrastructure Investment Partnership (GAIIP), щоб об'єднати до 100 мільярдів доларів на розвиток центрів обробки даних для штучного інтелекту та інфраструктури для їхнього живлення. Серед інших учасників GAIIP – уже згаданий інвестор MGX та інфраструктурний інвестор Global Infrastructure Partners.

Stargate використає сонячну енергію та батареї для живлення штучного інтелекту

Відповідно до звіту Bloomberg, Stargate принаймні частково буде працювати від сонячної енергії та батарей. Відновлювані джерела енергії будуть побудовані компанією SB Energy, яку підтримує SoftBank, хоча вони навряд чи будуть єдиним джерелом енергії для підприємства.

Зростання хмарних обчислень і штучного інтелекту в останні роки змусило розробників і технологічні компанії поспішати з покращенням енергозабезпечення. Міністерство енергетики США очікує, що до 2028 року центри обробки даних будуть споживати до 12% всієї електроенергії, виробленої в США, порівняно з 4,4% у 2023 році. Наближення кризи може призвести до того, що до 2027 року 50% нових датацентрів не матимуть достатньої потужності.

Ядерна енергетика стала улюбленим варіантом серед розробників ШІ:

Google підписав угоду на 500 мегаватів з ядерним стартапом Kairos.

Microsoft перезапускає один із зупинених реакторів на Три-Майл-Айленд.

Amazon узагалі взялася за створення власних невеликих ядерних реакторів. Мета компанії – повний перехід на 100% відновлювану енергію та досягнення чистого нульового викиду вуглецю до 2040 року.

Оператор датацентру Switch оголосив у грудні про угоду з Oklo, компанією з виробництва малих модульних реакторів, яку підтримує Сем Альтман, на 12 гігаватів потужностей.

Meta планує інвестувати 10 мільярдів доларів у новий дата-центр у штаті Луїзіана, який стане найбільшим у світі серед об’єктів Meta. Для забезпечення його енергопостачання компанія розглядає можливість використання ядерної енергії, зокрема малих модульних реакторів (SMR), з потужністю від 1 до 4 гігават.

Слідом за цими планами й оголошеннями з'явилися низка ядерних стартапів, які були засновані спеціально для співпраці з компаніями, які потребують усе більше енергії. Але поки що жоден з них не завершив будівництво реактора. Перші комерційні варіанти, як очікується, з'являться в мережі не раніше 2030 року, що мало сприяє зменшенню дефіциту енергії в найближчій перспективі. Будівництво електростанцій на природному газі, ще одного можливого джерела для центрів обробки даних, також займе роки.

Сонячні та вітрові електростанції будуються набагато швидше. Порівняно з атомними та газовими електростанціями, вони можуть бути завершені приблизно вдвічі швидше, згідно з одним дослідженням 50-річних проєктів електростанцій. За останніми оцінками, середній час завершення будівництва сонячної електростанції становить близько 18 місяців. Завдяки своїй модульній конструкції сонячні електростанції можуть почати виробляти електроенергію ще до завершення основної частини проєкту.

Найдовша частина будь-якого сонячного проєкту — це отримання дозволів та підключення, коли об'єкт під'єднується до електромережі. Для центрів обробки даних підключення до електромережі може бути необов'язковим — багато з них можуть отримувати енергію безпосередньо від джерела. А враховуючи очевидну терміновість проєкту Stargate, цілком можливо, що процес отримання дозволів також буде прискорено, що зробить сонячну енергетику ймовірним лідером для перших дата-центрів.

Дивіться також Китайський ШІ від DeepSeek шокував західний ринок своїми результатами: акції NVIDIA летять униз

Перші звинувачення

Згідно з нещодавнім повідомленням Financial Times, Stargate – це не більше ніж угода, що "обслуговуватиме виключно інтереси OpenAI", розробника ChatGPT. Хоча всі оголошення, які зараз поширюють організатори нового проєкту, свідчать про те, що він принесе користь усьому світу, анонімні джерела, з якими говорило видання, кажуть, що "Зоряна брама" здебільшого буде орієнтуватися саме на бізнес OpenAI, але, за їхніми даними, у проєкту нібито ще немає грошей, необхідних для втілення своїх обіцянок у реальність. Сем Альтман це заперечує.

Намір полягає не в тому, щоб стати постачальником датацентрів для всього світу, а лише для OpenAI,

– сказав анонімний співрозмовник.

Ці ж джерела стверджують, що прихильники проєкту, хоча й улаштували велике шоу в Білому домі, ще не пропрацювали деталі. Наприклад, задум нібито "ще не забезпечений необхідним фінансуванням, не отримає жодного державного фінансування і буде служити OpenAI лише після завершення". "Вони не визначилися зі структурою, не визначилися з фінансуванням, у них немає виділених грошей".

Після цього джерело додає, що "люди хочуть зробити щось гучне в перший тиждень перебування Трампа на посаді", натякаючи, ймовірно, на те, що цей проєкт є просто швидкою ідеєю, щоб вразити виборців і показати, що з перших же днів Трамп і його союзники наполегливо працюють.

Хоча незрозуміло, хто ці джерела, які розмовляли з FT, примітно, що Ілон Маск, який є одночасно новим співробітником Білого дому і гучним ворогом генерального директора OpenAI Сема Альтмана, говорив те саме. У нещодавньому твіті Маск стверджував, що у Stargate "насправді немає грошей" і неодноразово висміював проєкт.

Інші повідомлення минулого тижня показали, що, попри заяви Білого дому про "сотні тисяч робочих місць", Stargate поки що зобов'язався працевлаштувати лише 57 осіб.

Значні зв'язки проєкту з автократичним режимом на Близькому Сході також викликають сумніви. Як уже зазначалося вище, одне з джерел доходу буде надходити з Об'єднаних Арабських Еміратів. Державний фонд штучного інтелекту Абу-Дабі, відомий як MGX, є партнером-засновником Stargate і, як повідомляється, планує виділити 7 мільярдів доларів на ініціативу Трампа. Для порівняння, SoftBank і OpenAI планують виділити понад 15 мільярдів доларів кожен. MGX є частиною суверенного фонду, який контролює шейх Танун бін Заїд аль-Нахайян, голова розвідки ОАЕ. За повідомленням Bloomberg, Нахайян провів останні місяці, зустрічаючись з топ-менеджерами американських компаній, у тому числі з Ілоном Маском, генеральним директором NVIDIA Дженсеном Хуангом і Рут Порат, президенткою Alphabet, материнської компанії Google, щоб обговорити розвиток штучного інтелекту.

Тут також варто згадати, що коли в листопаді 2023 року Альтман був раптово звільнений з OpenAI, одна з версій, чому його вигнали, була пов'язана з його поїздками на Близький Схід, щоб зібрати мільярди для компанії, яка займається розробкою мікросхем зі штучним інтелектом. Дискусії Альтмана з автократичним режимом були суперечливими як тоді, так і зараз. Причина, через яку Альтман був усунутий, ніколи не була публічно розголошена.