DeepSeek вривається на вечірку

Китайська лабораторія штучного інтелекту DeepSeek привертає увагу вже близько місяця, але особливо пильні погляди вона привернула, коли з'ясувалося, що вона має доступ до десятків тисяч графічних процесорів NVIDIA для навчання свого ШІ. Директор компанії каже, що R1 є однією з найдосконаліших моделей ШІ у світі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Чипи NVIDIA Hopper – це графічні процесори поточного покоління, які є найпоширенішими у світі, оскільки компанія лише почала нарощувати поставки наступного покоління під назвою Blackwell.

Александер Ван, засновник і генеральний директор Scale AI, в інтерв'ю CNBC минулого тижня сказав, що його компанія проводила тестування R1, і він зрівнявся з усіма найкращими моделями ШІ або перевершив їх. Зокрема, він за певними параметрами обійшов o1 від OpenAI.

Тест під назвою "Останній іспит людства" використовує "найскладніші питання", надані "професорами математики, фізики, біології, хімії". Завдання стосуються останніх досліджень у різних наукових сферах. Протестувавши всі моделі ШІ за допомогою цього тесту, команда Scale AI виявила, що остання модель DeepSeek була "насправді найкращою, або приблизно на одному рівні з найкращими американськими моделями, такими, як є o1".

Відповідаючи на запитання про конкуренцію в галузі ШІ між США та Китаєм, Ван прокоментував, що "це правда, що Сполучені Штати були попереду протягом тривалого часу". Однак він додав, що останні моделі DeepSeek намагаються змінити цю ситуацію.

DeepSeek отримала доступ до західних технологій

Потім розмова перейшла до питання про кількість графічних процесорів, які DeepSeek і китайські ШІ-гравці можуть мати для своїх ШІ-моделей. Графічні процесори NVIDIA є одними з найбільш затребуваних продуктів у світі, і завдяки своєму потенціалу їх експорт також регулюється урядом США.

Лінійка графічних процесорів Hopper поточного покоління складається з графічних процесорів H100 та H200. Основна відмінність між цими двома моделями графічних процесорів полягає у тактовій частоті та обсязі пам'яті. Адміністрація Байдена обмежила продаж цих графічних процесорів до Китаю у 2022 році за допомогою правила, яке забороняло NVIDIA продавати чипи, що перевершують старі графічні процесори A100. Ці обмеження змусили NVIDIA розробити альтернативні чипи під назвою H800 і A800, які також були заборонені роком пізніше, в жовтні 2023 року.

За словами Вана, коли мова йде про доступ китайців до передових графічних процесорів NVIDIA, то вони його мають. Звідки – зовсім інше питання, на яке поки що немає відповіді.

Ви знаєте китайські лабораторії, у них більше H100, ніж думають люди. Наскільки я розумію, DeepSeek має близько 50 тисяч H100,

– каже Александер Ван.

Глава компанії підкреслив, що китайці "не можуть говорити про очевидне, тому що це суперечить експортному контролю, який запровадили Сполучені Штати".

NVIDIA вже зіткнулася з наслідками

Акції компанії NVIDIA, розробника чипів та графічних процесорів, втратили понад 300 мільярдів доларів на попередніх торгах сьогодні, коли інвестори заговорили про наслідки того, що DeepSeek зможе навчати моделі на рівні з американськими конкурентами, але з меншим бюджетом, що означає нижчі ціни.

Варто зазначити, що цьому також сприяє той факт, що додаток компанії, який надає доступ до моделі R1, став найбільш завантажуваним в AppStore цими вихідними. Це свідчить про цікавість аудиторії до нового продукту й бажання отримати більше безплатно або за меншу ціну.