DeepSeek врывается на вечеринку

Китайская лаборатория искусственного интеллекта DeepSeek привлекает внимание уже около месяца, но особенно пристальные взгляды она привлекла, когда выяснилось, что она имеет доступ к десяткам тысяч графических процессоров NVIDIA для обучения своего ИИ. Директор компании говорит, что R1 является одной из самых совершенных моделей ИИ в мире, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Чипы NVIDIA Hopper – это графические процессоры текущего поколения, которые являются самыми распространенными в мире, поскольку компания только начала наращивать поставки следующего поколения под названием Blackwell.

Александер Ван, основатель и генеральный директор Scale AI, в интервью CNBC на прошлой неделе сказал, что его компания проводила тестирование R1, и он сравнялся со всеми лучшими моделями ИИ или превзошел их. В частности, он по определенным параметрам обошел o1 от OpenAI.

Тест под названием "Последний экзамен человечества" использует "самые сложные вопросы", предоставленные "профессорами математики, физики, биологии, химии". Задания касаются последних исследований в различных научных сферах. Протестировав все модели ИИ с помощью этого теста, команда Scale AI обнаружила, что последняя модель DeepSeek была "на самом деле лучшей, или примерно на одном уровне с лучшими американскими моделями, такими, как o1".

Отвечая на вопрос о конкуренции в области ИИ между США и Китаем, Ван прокомментировал, что "это правда, что Соединенные Штаты были впереди в течение длительного времени". Однако он добавил, что последние модели DeepSeek пытаются изменить эту ситуацию.

DeepSeek получила доступ к западным технологиям

Затем разговор перешел к вопросу о количестве графических процессоров, которые DeepSeek и китайские ИИ-игроки могут иметь для своих ИИ-моделей. Графические процессоры NVIDIA являются одними из самых востребованных продуктов в мире, и благодаря своему потенциалу их экспорт также регулируется правительством США.

Линейка графических процессоров Hopper текущего поколения состоит из графических процессоров H100 и H200. Основное различие между этими двумя моделями графических процессоров заключается в тактовой частоте и объеме памяти. Администрация Байдена ограничила продажу этих графических процессоров в Китай в 2022 году с помощью правила, которое запрещало NVIDIA продавать чипы, превосходящие старые графические процессоры A100. Эти ограничения заставили NVIDIA разработать альтернативные чипы под названием H800 и A800, которые также были запрещены годом позже, в октябре 2023 года.

По словам Вана, когда речь идет о доступе китайцев к передовым графическим процессорам NVIDIA, то они его имеют. Откуда – совсем другой вопрос, на который пока что нет ответа.

Вы знаете китайские лаборатории, у них больше H100, чем думают люди. Насколько я понимаю, DeepSeek имеет около 50 тысяч H100,

– говорит Александер Ван.

Глава компании подчеркнул, что китайцы "не могут говорить об очевидном, потому что это противоречит экспортному контролю, который ввели Соединенные Штаты".

NVIDIA уже столкнулась с последствиями

Акции компании NVIDIA, разработчика чипов и графических процессоров, потеряли более 300 миллиардов долларов на предыдущих торгах сегодня, когда инвесторы заговорили о последствиях того, что DeepSeek сможет обучать модели на уровне с американскими конкурентами, но с меньшим бюджетом, что означает более низкие цены.

Стоит отметить, что этому также способствует тот факт, что приложение компании, которое предоставляет доступ к модели R1, стало самым загружаемым в AppStore в эти выходные. Это свидетельствует об интересе аудитории к новому продукту и желание получить больше бесплатно или за меньшую цену.